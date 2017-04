RIFORMA PENSIONI 2017/ Oggi 13 aprile. Ape, Elsa Fornero: non è vero che è una truffa (ultime notizie)

Riforma pensioni 2017 e Ape: le pensioni viste da Elsa Fornero (Lapresse)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. LE PAROLE DI ELSA FORNERO SULL’APE (OGGI, 13 APRILE) Ancora c’è attesa per i decreti attuativi dell’Ape, la novità principale della riforma delle pensioni che dovrebbe prendere il via dal 1° maggio. Dell’Anticipo pensionistico si è discusso nella puntata di diMartedì, in cui è stata ospite in collegamento Elsa Fornero. L’ex ministro del Lavoro ha voluto spiegare che dal suo punto di vista l’Ape rappresenta un’innovazione e non certo una truffa, con cui si cerca di dire agli italiani, in un modo non proprio chiarissimo, che la tanto criticata legge che porta il suo nome il Governo non la può cambiare, perché non ci sono le condizioni finanziarie per farlo. La professoressa torinese ha ricordato che grazie alla sua riforma delle pensioni c’è stato un contributo importante alla stabilizzazione dei conti pubblici italiani e quindi metterla in discussione vuol dire creare una destabilizzazione finanziaria. Il Governo ha quindi pensato a due interventi, uno di tipo sociale e l’altro no, per consentire un pensionamento anticipato. Per la Fornero, non ci sarà un grande utilizzo dell’Ape volontaria, proprio per il fatto che occorre “pagarsela”. Tuttavia è proprio questa la ragione per cui Massimo Giannini, anch’egli ospite della trasmissione, ritiene che l’Ape sia una truffa, dato che per avere qualcosa per cui si sono versati dei contributi occorre chiedere un prestito a una banca.

Bisognerà in ogni caso attendere i decreti attuativi per capire se l’Ape volontaria sarà realmente un flop, visto che ancora non si sa quanto costerà. In questo senso Alessandra Moretti, presente in studio, ha voluto specificare che i decreti sono pronti e sono al vaglio del Consiglio di Stato e ha poi confermato che l’Ape sociale partirà il 1° maggio, come ha detto il ministro Poletti.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. LE PROPOSTE DELLA CONFAEL Occorre riscrivere le regole per andare in pensione e bisogna passare all’aliquota unica fiscale. Sono queste le proposte principali del consiglio direttivo della Confael illustrate dal suo Segretario generale. Per Domenico Marella, dunque, una riforma delle pensioni sarebbe necessaria nel nostro Paese, perché, secondo le sue dichiarazioni riportate da Askanews, “cercare di abbinare la defiscalizzazione delle nuove regole di pensione” può aiutare a far ripartire il mercato del lavoro, contribuendo a fermare la fuga di cervelli in atto, “le nostre grandi conoscenze cha hanno i nostri giovani che ahimè spesso e volentieri lasciano l'Italia perché trovano opportunità molto concrete all'estero per dimostrare le loro capacità”.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. LE NUOVE RICHIESTE DEI VIGILI DEL FUOCO I Vigili del fuoco tornano a chiedere al Governo di equiparare le loro retribuzioni e pensioni a quelle degli altri corpi dello Stato. Non è la prima volta che Conapo evidenzia la necessità di una riforma delle pensioni e delle busta paga che sani una disparità esistente tra forze che svolgono lavori ugualmente importanti. Antonio Brizzi, Segretario generale del sindacato, è “tornato alla carica” ora che il Governo ha dato il via libera al Def, dove peraltro sono previsti interventi riguardanti gli stipendi dei dipendenti pubblici. Il sindacalista ha ricordato che le risorse finora stanziate sono insufficienti e indirizzate, dal ministero dell’Interno, “a personale amministrativo che nulla ha a che vedere con il rischio e con il soccorso”.

