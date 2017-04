CONCORSI PUBBLICI / Comune Venezia, agenti polizia locale: requisiti e scadenza (14 aprile 2017)

Concorsi pubblici, Polizia (Foto LaPresse)

CONCORSI PUBBLICI, AGENTI POLIZIA LOCALE COMUNE VENEZIA (OGGI 14 APRILE 2017) - Chi desidera indossare la divisa ha un'opportunità di lavoro con i concorsi pubblici che sono stati indetti dal Comune di Venezia. L'amministrazione comunale ha infatti indetto una selezione pubblica per titoli ed esami per la stipulazione di 70 contratti di formazione e lavoro per la categoria C.1 profilo professione “Agente di Polizia Locale”. I contratti avranno la durata di un anno e saranno stipulati "per agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto organizzativo e di servizio". I candidati devono avere massimo 30 anni e tra i requisiti previsti dal bando di concorso ci sono anche il diploma scuola media superiore (maturità) che consenta l'iscrizione ai corsi di laurea; l'abilitazione alla guida di autoveicoli (patente cat. B) e di uno tra i seguenti titoli abilitativi: a) patente cat. A senza limiti di cui al D.Lgs. 18 aprile 2011 n. 59 e sue successive modificazioni e integrazioni; b) abilitazione alla guida di imbarcazioni ad uso privato entro le 12 miglia o superiore. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro l'8 maggio 2017. Clicca qui per leggere il bando.

CONCORSI PUBBLICI, ATO 2 LAZIO: POSTI PER FUNZIONARI (OGGI 14 APRILE 2017) - Non solo concorsi pubblici nei comuni. Anche gli enti pubblicano infatti selezioni per vari posti. Una di queste è stata bandita dalla Segreteria Tecnico Operativa della Conferenza dei Sindaci – ATO 2 Lazio Centrale di Roma. Si tratta di un concorso, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo determinato, di 2 due unità di personale nella qualifica di Funzionario Tecnico Laureato (categoria “D” posizione economica “D3”) in relazione al profilo di seguito indicato: laurea in ingegneria civile o ingegneria per l’ambiente e il territorio con competenze ed esperienza specifica nelle materia di regolazione dei servizi idrici, pianificazione degli investimenti del S.I.I., controllo della qualità del servizio idrico e determinazione delle tariffe secondo il metodo tariffario vigente. I vincitori saranno assunti a tempo determinato presso la Segreteria Tecnico Operativa dell’ATO 2 Lazio Centrale Roma (STO). E’ possibile inviare la domanda di partecipazione entro il 20 aprile 2017. Clicca qui per leggere il bando.

