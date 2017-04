CONTRATTI STATALI/ Rinnovo e aumento stipendi dipendenti pubblici: Anief contro la firma

Contratti statali, dipendenti pubblici (Foto LaPresse)

CONTRATTI STATALI: DEF, LE CRITICHE DELL'ANIEF - Non è ancora chiusa la trattativa per il rinnovo dei contratti statali, nonostante l'approvazione martedì scorso del Def da parte del governo. Dopo le critiche della Cgil e della Cisl, arrivano anche quelle dell'Anief, il sindacato della scuola. L'aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici riguarda infatti anche il mondo della scuola. Ma le risorse previste nel Def non soddisfano l'Anief che sottolinea come "i 2,8 miliardi di euro in arrivo, attraverso il Documento di economia e finanza per il 2017, in buona parte destinati proprio ai rinnovi 2016-2018 del contratto della Pubblica Amministrazione, rappresentano infatti una cifra fortemente più bassa rispetto a quella attesa". Secondo i calcoli effettuati dal sindacato i dipendenti pubblici "a fronte di meno di 50 euro netti in busta paga ne perderanno altrettanti per il mancato adeguamento dell’indennità di vacanza contrattuale" e i dirigenti scolastici avranno "addirittura 200 euro in meno".

Per questi motivi l'Anief ha deciso di ricorrere e chiede ai sindacati confederali di non firmare il rinnovo dei contratti statali. Il presidente di Anief-Cisal Marcello Pacifico spiega che "se calcoliamo un reddito medio di 1.500 euro, l’aumento che va applicato ammonta a 105 euro. Quelli che, da oltre 20 mesi, il personale della scuola dovrebbe vedersi assegnati. E il doppio ai dirigenti scolastici, il cui stipendio tabellare rimane invece dimezzato rispetto ai colleghi del comparto privato".

