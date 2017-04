RIFORMA PENSIONI 2017/ Oggi 14 aprile. Ape social, arrivata la correzione con la manovra (ultime notizi

Riforma pensioni 2017, Ape social e pensioni il piano di Poletti (Lapresse)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. APE SOCIAL, ARRIVA LA CORREZIONE CON LA MANOVRA (OGGI, 14 APRILE) Insieme alla manovra correttiva, il Governo è intervenuto sulla riforma delle pensioni, nello specifico sull’Ape social, come aveva anticipato Giuliano Poletti al termine dell’incontro avuto con i sindacati la scorsa settimana. Il Sole 24 Ore scrive che l’esecutivo ha scelto di varare “due disposizioni di interpretazione autentica”, per intervenire sui requisiti richiesti per poter usufruire dell’Anticipo pensionistico nel caso di svolgimento di lavori gravosi, che sono poi le uniche categorie per cui esiste la Quota 41 a favore dei lavoratori precoci. La legge prevede infatti che tali professioni devono essere svolte da almeno sei anni in via continuativa al momento in cui si presenta la domanda per l’Ape social. Ora con la manovra “si chiarisce che i sei anni di attività faticose possono essere stati accumulati negli ultimi sette anni precedenti la decorrenza dell’Ape sociale o del pensionamento”. Più precisamente, aggiunge il quotidiano di Confindustria, si può avere un “buco” massimo di 12 mesi, purché sia “compensato da un periodo equivalente lavorato nel settimo anno precedente l’Ape o la pensione”.

Questa “franchigia” di 12 mesi era stata chiesta dai sindacati e il Governo ha deciso di fare in modo che già prima del previsto avvio del 1° maggio per l’Ape social possa essere in vigore. Tuttavia resta aperto il problema di coloro che risultano disoccupati a seguito della scadenza di un contratto di lavoro. Per loro, infatti, resterebbe chiuso l’accesso all’Anticipo pensionistico che invece sarebbe garantito a chi è disoccupato a seguito di licenziamento. Resta da capire se l’esecutivo prenderà un provvedimento anche su questo fronte o meno.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. LA PROMESSA MANCATA DI RENZI A GERRY SCOTTI Nell’ultimo periodo si continua a parlare della riforma delle pensioni dei parlamentari, con l’obiettivo di cercare di ridurre, se non eliminare, i vitalizi. Come noto, c’è un personaggio molto famoso tra gli italiani che incassano una pensione da ex parlamentare. Si tratta di Gerry Scotti, che per essere stato deputato dal 1987 al 1992 percepisce 1.400 euro al mese. Che non vorrebbe affatto. Tuttavia, non è possibile rinunciare al vitalizio e il presentatore, durante la trasmissione radiofonica Un giorno da pecora, ha ricordato che Matteo Renzi, quando era ancora Premier, a Porta a porta aveva detto che avrebbe fatto in modo di accontentarlo. “Vorrei che mi si dia la possibilità di rinunciare, il problema è che tutti gli altri non sono d’accordo, e ce ne sono di miliardari in pensione”, ha detto Scotti alla trasmissione di Radio Rai.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. DIRITTI INESPRESSI, RECUPERATI SEICENTOMILA EURO SOLO A LA SPEZIA Continua la campagna sui cosiddetti diritti inespressi, su cui forse occorrerebbe fare qualcosa in una prossima riforma delle pensioni. Lo Spi-Cgil sta infatti portando avanti l’iniziativa che invita i pensionati a far controllare nei patronati Inca gli importi dei loro assegni, visto che nella sola provincia di La Spezia negli anni sono stati recuperati circa seicentomila euro che non sono stati erogati dato che gli interessi non ne avevano fatto richiesta. Magari semplicemente perché non sapevano nemmeno di averne diritto. “Abbiamo scoperto che molti contributi erano andati persi e se in centro città la gente è più informata nelle comunità più piccole serve un aiuto in più”, ha detto la Segretaria provinciale dello Spi, Carla Mastrantonio, secondo quanto riporta cittadellaspezia.com, annunciando che un ufficio mobile su un furgone girerà i paesi offrendo ai pensionati la possibilità di controllare il proprio assegno.

© Riproduzione Riservata.