Concorsi pubblici / Consulenti del lavoro: requisiti e scadenza (15 aprile 2017)

Concorsi pubblici, consulenti del lavoro (Foto LaPresse)

CONCORSI PUBBLICI, CONSULENTI DEL LAVORO (OGGI 15 APRILE 2017) - Sono stati indetti a inizio 2017 concorsi pubblici anche per consulenti del lavoro. La selezione è stata indetta dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali: chi supererà le prove previste otterrà l’abilitazione per esercitare il lavoro di consulente. Nel bando è specificato che le domande di ammissione all'esame di Stato devono essere redatte in bollo, sottoscritte e presentate agli uffici competenti entro il 15 luglio 2017. Le prove scritte saranno le seguenti: prova scritta in diritto del lavoro e legislazione sociale il 5 settembre 2017; - prova teorico-pratica in diritto tributario il 6 settembre 2017. Tra i requisiti richiesti per partecipare alla selezione ci sono il diploma di laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche ovvero diploma universitario o laurea triennale in consulenza del lavoro; oppure la laurea triennale o laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) tra quelle appartenenti alle seguenti classi di cui al parere del CUN n. 1540 del 23 ottobre 2012: Classe L-14: scienze dei servizi giuridici; Classe L-16: scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione; Classe L-18: scienze dell'economia e della gestione aziendale; Classe L-33: scienze economiche; Classe L-36: scienze politiche e delle relazioni internazionali. Laurea magistrale appartenente a: Classe LM-56: scienze dell'economia; Classe LM-62: scienze della politica; Classe LM-63: scienze delle pubbliche amministrazioni; Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali Classe LM-77: scienze economico-aziendali; Classe LMG-01 delle lauree magistrali in giurisprudenza. Clicca qui per leggere tutto.

CONCORSI PUBBLICI, ALLIEVI CARABINIERI (OGGI 15 APRILE 2017) - Chi vuole entrare nell'Arma dei Carabinieri può invece presentare domanda per i concorsi pubblici che sono stati indetti dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. E' stata infatti bandita una selezione, per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale. Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione è il prossimo 2 maggio. I posti messi a concorso sono così suddivisi: 900 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai sensi dell’articolo 2199, comma 7 bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero in rafferma annuale, in servizio; 386 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai sensi dell’articolo 2199, comma 7 bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in congedo ed ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio o collocati in congedo a conclusione della prescritta ferma; 280 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai sensi degli articoli 706 e 707, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai giovani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età, per il successivo impiego secondo i criteri di cui all’articolo 17: 32 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato ai sensi del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, ai concorrenti in possesso dell’attestato di bilinguismo di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni. Clicca qui per leggere il bando.

© Riproduzione Riservata.