Contratti statali/ Rinnovo e aumento stipendi dipendenti pubblici: Uil, “stabilizzare tutti i precari Pa”

CONTRATTI STATALI: UIL CHIEDE STABILIZZAZIONE PRECARI PA - Si deve ancora chiudere la partita sul rinnovo dei contratti statali tra governo e sindacati. Questa settimana il Consiglio dei ministri ha approvato il Def, il Documento di Economia e Finanza che contiene lo stanziamento delle risorse per l'aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici. Dopo il via libera al documento alcuni sindacati, come la Cgil e l'Anief per quanto riguarda la scuola, hanno contestato quanto definito dal governo e hanno chiesto chiarimenti. Ma sul tavolo dell'Esecutivo non c'è solo la questione del rinnovo dei contratti statali bloccati dal 2008. La definizione dell'aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici si intreccia con quella della stabilizzazione dei precari della Pubblica Amministrazione. Su questo punto la Uil chiede al governo che tutti i precari della Pa siano stabilizzati.

In una nota congiunta Antonio Foccillo, segretario confederale Uil, e Lucia Grossi, Segretario Generale UILTemp (Categoria Nazionale UIL dei Lavoratori Temporanei Autonomi Atipici e Partite Iva), hanno sottolineato che, riguardo alla stabilizzazione "l’esclusione di quei lavoratori che da anni svolgono servizi essenziali in diversi campi della PA, formalmente perché non 'dipendenti diretti delle amministrazioni', rappresenta per la UIL e la UIL Temp, una scelta ingiusta". I sindacalisti sono in attesa di un incontro con il ministro della Pubblica Amministrazione Marianna Madia, e chiederanno "che ci sia la soluzione per tutti i lavoratori atipici".

