RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017/ Oggi 15 aprile. Pensione a 64 anni “bloccata” dall’Inps (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. PENSIONE A 64 ANNI “BLOCCATA” DALL’INPS (OGGI, 15 APRILE) La commissione Lavoro della Camera sta provando da tempo a far sì che la deroga alla riforma delle pensioni Fornero, che consente il pensionamento a 64 anni per i lavoratori del settore privato, ma la sua attività non riesce ad avere seguito e in settimana c’è stata una nuova seduta che ha dovuto constatare la mancanza della documentazione richiesta all’Inps e al Governo. Come ricorda pensionioggi.it, con il ddl a prima firma Gnecchi, si voleva fare in modo che valgano anche i contributi figurativi e da riscatto per coloro che non erano occupati alla data del 28 dicembre 2011 (condizione posta dalla deroga alla Legge Fornero per la pensione a 64 anni, insieme alla cosiddetta Quota 96 entro il 31 dicembre 2012). Inoltre, si mirava a includere anche le lavoratrici Quindicenni ed eliminare l’adeguamento all’aspettativa di vita, che ha portato a 64 anni e 7 mesi il requisito anagrafico necessario a entrare nella deroga.

Tuttavia per approvare il ddl in questione, da oltre due mesi il Parlamento attende che vengano trasmessi i dati relativi al numero di persone che hanno già utilizzato la deroga nella sua versione originaria, in modo che si possa verificare che ci siano ancora delle risorse non utilizzate rispetto a quelle stanziate a suo tempo. In questo modo, infatti, sarebbe possibile apportare i cambiamenti richiesti “a costo zero”. Marialuisa Gnecchi ha infatti ricordato che nella scorsa legislatura erano state appostate risorse per 55.000 unità. Il Presidente della commissione Lavoro, Cesare Damiano, ha giudicato “estremamente imbarazzante” il ritardo che si sta protraendo, anche perché di fatto l’Inps, non fornendo i dati, “impedisce, di fatto, al Parlamento di legiferare”.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. QUOTA 41, CHE SUCCEDE AI LAVORATORI PRECOCI? I lavoratori precoci saranno in piazza l’11 maggio per chiedere ancora una volta una riforma delle pensioni che contenga la Quota 41 per tutti. Tuttavia non tutto sembra stia procedendo come previsto. Antonina Cicio, una dei membri più attivi del gruppo Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti, ha infatti espresso in un post su Facebook la propria delusione per il fatto che, dopo le grandi proteste e la richiesta di scendere in piazza da parte dei tanti precoci, solo in pochi finora abbiano garantito la loro presenza a Roma. Il post ha ricevuto molti commenti e qualcuno sostiene che forse un bilancio si potrà trarre trascorse le feste pasquali. Certo è che sarebbe davvero importante che davanti a Montecitorio ci fossero tanti manifestanti, per far capire in quanti tengono davvero alla Quota 41.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. OPZIONE DONNA, LE ACCUSE SBAGLIATE A CHI "REMA CONTRO" LA PROROGA Orietta Armiliato, attraverso il Comitato Opzione donna social, continua a chiedere una riforma delle pensioni che tenga conto delle difficoltà che le donne hanno, non certo per “colpa” loro, a raggiungere i requisiti per la quiescenza. Tuttavia sembra che ci sia qualcuno che non gradisce il lavoro che svolge il suo comitato, sostenendo che “remi contro” la possibilità di ottenere una proroga di Opzione donna. È la stessa Armiliato, in un post sulla pagina Facebook del Comitato, a spiegare la situazione, evidenziando che forse a “remare contro” alla possibilità di un pensionamento anticipato per le donne è chi si ostina a chiedere di prorogare una misura che è ormai giunta al termine della sua sperimentazione e “non ha trovato conferme di continuità”.

