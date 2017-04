CONCORSI PUBBLICI / Poste Italiane: portalettere regioni Nordest: requisiti e scadenza (16 aprile 2017)

Concorsi pubblici, Poste Italiane (Foto LaPresse)

CONCORSI PUBBLICI, PORTALETTERE POSTE ITALIANE (OGGI 16 APRILE 2017) - Poste Italiane ha bandito nuovi concorsi pubblici per posti per portalettere in alcune regioni italiane. Le selezioni sono aperte nelle seguenti regioni: Trentino Alto Adige - Bolzano, Trentino Alto Adige - Trento, Veneto - Verona, Veneto - Vicenza, Veneto - Belluno, Veneto - Treviso, Veneto - Venezia, Veneto - Padova, Veneto - Rovigo, Friuli Venezia Giulia - Udine, Friuli Venezia Giulia - Gorizia, Friuli Venezia Giulia - Trieste, Friuli Venezia Giulia - Pordenone. E' prevista un'assunzione a tempo determinato da maggio 2017. Il termine entro il quale candidarsi alla selezione è il prossimo 19 aprile. I requisiti richiesti ai candidati sono: Diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o diploma di laurea, anche triennale, con votazione minima 102/110, patente di guida in corso di validità per la guida del motomezzo aziendale, idoneità generica al lavoro e, per la sola provincia di Bolzano, patentino del bilinguismo. La selezione prevede una prima fase in cui i candidati saranno sottoposti a un test attitudinale online e una seconda fase in cui sarà effettuata una verifica in aula del test già svolto a casa, un colloquio e la prova d’idoneità alla guida di un motomezzo 125 cc a pieno carico di posta. Clicca qui per tutte le informazioni.

CONCORSI PUBBLICI, DIRIGENTI ASST LODI (OGGI 16 APRILE 2017) - Anche nel settore sanitario sono stati indetti concorsi pubblici. L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi ha infatti bandito una selezione per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di 4 posti di dirigente medico in geriatria. Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è il prossimo 24 aprile, entro le ore 12: l'invio deve avvenire esclusivamente attraverso la procedura online disponibile sul sito internet https://asstlodi.iscrizioneconcorsi.it. Ai candidati è anche richiesto il versamento della tassa concorsuale di 15,50 euro, non rimborsabile, sul conto corrente postale n° 19625862 intestato all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi, con indicazione della causale “Tassa concorsuale - concorso pubblico Geriatria. Sono vari i requisiti richiesti dal bando di concorso, tra cui Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia; Specializzazione nella disciplina oggetto del bando o specializzazione equipollente (con la specifica che il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data del 01.02.1998 nella disciplina a concorso è esentato dal requisito della specializzazione nella medesima disciplina); Iscrizione all'albo dei Medici- Chirurghi. Clicca qui per leggere il bando di concorso.

