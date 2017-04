RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017/ Oggi 16 aprile. Ape social, gli ostacoli per gli italiani e i patronati (ultime

Riforma pensioni 2017, Lapresse

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. APE SOCIAL, LE PAROLE DI MORENA PICCININI (OGGI, 16 APRILE) L’Ape social, una delle novità della riforma delle pensioni, dovrebbe debuttare il 1° maggio. Tuttavia, Morena Piccinini avverte che non sarà una passeggiata riuscire ad accedervi, perché “bisognerà fare i conti con le complesse operazioni di verifica individuale dei requisiti richiesti, ma soprattutto con i tempi contingentati per la presentazione delle domande, imposti dalla norma”. Da un articolo di Esperienze, la rivista del patronato della Cgil, possiamo vedere quelle che sono i punti critici evidenziati dalla Presidente dell’Inca rispetto all’Anticipo pensionistico versione social. Anzitutto, il fatto che c’è tempo solo dal 1° maggio al 30 giugno per presentare le richieste “Solo quando saranno resi noti i risultati del monitoraggio e se rimarranno risorse non utilizzate, l’Inps potrebbe esaminare le domande presentate successivamente al 30 giugno e fino al mese di novembre”. Il che, ovviamente, fa ritenere che ci sarà una corsa per presentare la domanda, anche perché sono stati stanziati 300 milioni di euro. Non bisogna poi dimenticare che l’Ape social consente di accedere alla pensione in anticipo senza alcuna penalizzazione sull’assegno che si andrà a incassare. Nell’arco di questi due mesi, bisognerà dunque fare tutte le verifiche sulle posizioni assicurative individuali, completare l’iter procedurale e ottenere, infine, la certificazione del diritto da parte di Inps”.

Vista la situazione, l’Inca in qualità di patronato avrà un compito non semplice, ma proprio attraverso i suoi canali comunicativi cercherà di informare i potenziali beneficiari sui passi da compiere per raggiungere il “traguardo” dell’Ape social, che riguarda anche alcuni lavoratori precoci.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. PENSIONE A 64 ANNI “BLOCCATA” DALL’INPS La commissione Lavoro della Camera sta provando da tempo a far sì che la deroga alla riforma delle pensioni Fornero, che consente il pensionamento a 64 anni per i lavoratori del settore privato, ma la sua attività non riesce ad avere seguito e in settimana c’è stata una nuova seduta che ha dovuto constatare la mancanza della documentazione richiesta all’Inps e al Governo. Come ricorda pensionioggi.it, con il ddl a prima firma Gnecchi, si voleva fare in modo che valgano anche i contributi figurativi e da riscatto per coloro che non erano occupati alla data del 28 dicembre 2011 (condizione posta dalla deroga alla Legge Fornero per la pensione a 64 anni, insieme alla cosiddetta Quota 96 entro il 31 dicembre 2012). Inoltre, si mirava a includere anche le lavoratrici Quindicenni ed eliminare l’adeguamento all’aspettativa di vita, che ha portato a 64 anni e 7 mesi il requisito anagrafico necessario a entrare nella deroga.

Tuttavia per approvare il ddl in questione, da oltre due mesi il Parlamento attende che vengano trasmessi i dati relativi al numero di persone che hanno già utilizzato la deroga nella sua versione originaria, in modo che si possa verificare che ci siano ancora delle risorse non utilizzate rispetto a quelle stanziate a suo tempo. In questo modo, infatti, sarebbe possibile apportare i cambiamenti richiesti “a costo zero”. Marialuisa Gnecchi ha infatti ricordato che nella scorsa legislatura erano state appostate risorse per 55.000 unità. Il Presidente della commissione Lavoro, Cesare Damiano, ha giudicato “estremamente imbarazzante” il ritardo che si sta protraendo, anche perché di fatto l’Inps, non fornendo i dati, “impedisce, di fatto, al Parlamento di legiferare”.

