RIFORMA PENSIONI 2017/ Oggi 17 aprile. Contro il taglio degli assegni anche Federspev (ultime notizie)

Riforma pensioni 2017, che novità a Pasquetta? Lapresse

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. FEDERSPEV CONTRO IL TAGLIO DEGLI ASSEGNI (OGGI, 17 APRILE) Fare una riforma delle pensioni che tagli gli assegni è dannoso, così come diminuire la spesa pubblica sanitaria. Lo mette in evidenza Federspev nel suo congresso. Michele Poerio, aprendo i lavori, ha ricordato che il sistema pensionistico italiano è a ripartizione. Pertanto, sono i lavoratori a pagare gli assegni di chi è in quiescenza. Dunque occorre far sì che i giovani, che continuano a lasciare il nostro Paese, abbiano più opportunità occupazionali. Diversamente l’equilibrio del sistema salterà in poco tempo, perché non ci saranno versamenti necessari a erogare pensioni. Il Presidente della Federazione sanitari pensionati e vedove ha quindi evidenziato che “la risposta alla mancanza di politiche in grado di rilanciare l’occupazione non può essere una nuova gabella sulle pensioni cosiddette d’oro che sono già state penalizzate, negli ultimi 9 anni, da reiterati blocchi della perequazione e svariati contributi di solidarietà che hanno determinato l’abbattimento del 20-25 per cento del loro potere di acquisto”. Tra l’altro le pensioni oggi sono un sostegno importante per molte famiglie dove ci sono appunto giovani senza lavoro. Quindi, penalizzare gli assegni pensionistici non è certo la strada giusta per risolvere il problema.

Per Poerio, in Italia ci si dimentica che il bilancio previdenziale dell’Inps non è in perdita e che se occorre varare delle tasse straordinarie, esse dovrebbero valere per tutti i redditi, non solo per quelli da pensione, su cui tra l’altro gravano le stesse imposte previste per il lavoro dipendente., diversamente da quanto avviene in altri paesi europei

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. I LAVORI USURANTI NEL DIBATTITO DEL MOVIMENTO 5 STELLE Il Movimento 5 Stelle continua a discutere il suo Programma Lavoro e con Giovanni Mosconi, medico del lavoro, ha cercato di fare il punto sui lavori usuranti, i quali godono di un trattamento diverso rispetto ai requisiti richiesti dalla riforma delle pensioni Fornero. Secondo Mosconi, le categorie che meriterebbero più tutelate sono quelle in cui si svolge un’attività fisica impegnativa per un eccessivo numero di ore, come avviene nell’edilizia e nel settore del trasporto merci. Ma anche gli artigiani, coloro che fanno le pulizie o la turnistica notturna nel mondo della sanità o lavorano sotto il sole o la pioggia nei campi dovrebbero essere tutelati. “In sintesi, oggi nella normativa italiana quelli che mancano all'appello sono soprattutto i lavoratori edili e gli agricoltori, poi anche gli autisti di mezzi pubblici e di merci”, scrive Mosconi, prima di ricordare che la situazione oggi più usurante è quella di non avere un lavoro.

© Riproduzione Riservata.