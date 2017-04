NOIPA CEDOLINO/ Pagamento stipendi, slitta il giorno di esigibilità? (ultime notizie, oggi 18 aprile)

Noipa cedolino, pagamento stipendi (LaPresse)

NOIPA CEDOLINO, PAGAMENTO STIPENDI: SLITTA IL GIORNO DI ESIGIBILITÀ? (OGGI 18 APRILE) - Il cedolino relativo allo stipendio di aprile 2017 viene pubblicato oggi online da NOIPA, il sistema informativo per il pagamento del personale della Pubblica Amministrazione. Il condizionale è d'obbligo, visto che il calendario potrebbe cambiare e, quindi, il pagamento potrebbe slittare al 21 aprile. Lo ha annunciato NOIPA attraverso la sua pagina Facebook. In un commento di risposta ad un utente, il portale ha spiegato che il cedolino sarà visibile entro il 21 e che il pagamento degli stipendi avverrà il 21 per quanto riguarda aprile. «Per esigibilità il 21 per la rata di aprile. Per la visualizzazione del cedolino, entro il 21», ha scritto Noipa. Ed è subito polemica, perché lo scorso 10 aprile sul portale era apparso un comunicato contenente un calendario diverso. Era stato, infatti, annunciato che martedì 11 aprile sarebbe avvenuta l'emissione dei pagamenti urgenti, oggi quella speciale compensi personale MIUR e volontario VV.FF, mentre venerdì 28 aprile è prevista l'emissione ordinaria delle competenze relative alla rata di maggio.

NOIPA CEDOLINO, PAGAMENTO STIPENDI: REBUS GIORNO DI ESIGIBILITÀ (OGGI 18 APRILE) - A questo punto l'unica cosa che si può fare è attendere chiarimenti da NOIPA, ma a questo punto appare chiaro che lo stipendio diventerà esigibile tra il 22 e il 23 aprile. Il giorno di esigibilità ad aprile di solito è festivo, quindi le operazioni possono essere anticipate a venerdì 21 o slittare addirittura a lunedì 24 aprile. Se in quelle due date non visualizzate l'accredito dello stipendio, NOIPA consiglia di rivolgersi al proprio istituto di credito, lasciando intendere che il mancato accredito sia imputabile alle banche. I lavoratori sperano anche che lo stipendio non venga allegerito da tasse e conguagli, come avvenuto a febbraio, quando qualcuno ha percepito uno stipendio con oltre 500 euro di trattenute per la restituzione dei bonus di 80 euro, e a marzo per le addizionali comunali e regionali. Chi può esultare ad aprile è sicuramente chi appartiene alle forze armate di polizia e Vigili del Fuoco, che riceveranno il contributo straordinario di 80 euro mensili calcolato da gennaio scorso. «Per garantire l'esigibilità entro aprile il pagamento degli arretrati da gennaio ad aprile verrà effettuato con un’emissione e cedolino straordinari. Dallo stipendio di maggio il contributo verrà corrisposto mensilmente».

