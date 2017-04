RIFORMA PENSIONI 2017/ Oggi 18 aprile. Flessibilità e i temi fondamentali della fase 2 (ultime notizie)

Riforma pensioni 2017, Lapresse

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. FLESSIBILITÀ E I TEMI FONDAMENTALI DELLA FASE DUE (OGGI, 18 APRILE) Come ormai consuetudine, Orietta Armiliato qualche giorno fa ha fatto il punto della settimana sulla pagina Facebook del Comitato Opzione donna social, dove ha ricordato dei temi importanti riguardanti la riforma delle pensioni. Certo si parla molto dell’Ape, ma la sue parole sono state concentrate sulla fase due del confronto tra Governo e sindacati, perché è lì che vi sono tre temi particolarmente interessanti: “considerazione del lavoro di cura ai fini previdenziali, maggiore flessibilità nell’accesso alla pensione, valutazione di ulteriori misure previdenziali per i lavori faticosi”. La Armiliato ricorda che “con l'avvento del mese di maggio questi temi animeranno la discussione, dandoci una reale visone di quelle che saranno le proposte sulle quali ragionare”. Come si può notare, si tratta di argomenti che vanno al di là dell’appartenenza a talune categorie o al fatto di essere uomini o donne, ma interessano un gran numero di persone.

Proseguendo la lettura del resoconto, non si possono che trovare condivisibili le parole contro il fatto che le richieste di un pensionamento anticipato per le donne siano da ascriversi come provenienti da nonne che vogliono aver tempo di occuparsi dei proprio nipotini. La Armiliato ricorda infatti che si vuole solo il riconoscimento delle attività che le donne svolgono al di fuori della mera attività lavorativa. Senza dimenticare che ve ne sono alcune che non hanno più in lavoro e sono in una fascia d’età che rende difficile il trovare un nuovo lavoro, ma anche il poter accedere alla pensione.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. IL MOVIMENTO 5 STELLE CHIEDE QUALI STRUMENTI USARE PER LA FLESSIBILITÀ. Continua la discussione sul blog di Beppe Grillo a proposito della parte del programma del Movimento 5 Stelle dedicata al lavoro. Uno dei punti più importanti è quello dedicato alla riforma delle pensioni e uno dei quesiti si cui si concentra il dibattito è “Con quali strumenti si deve superare l'attuale sistema previdenziale a ripartizione con contribuzione obbligatoria stabilita per legge e soglie rigide di uscita dal mondo dell’occupazione?”. Per il momento si è parlato di lavori usuranti, evidenziando anche come la normativa in merito sia probabilmente da aggiornare. Non è da escludere però che ci siano altri interessanti approfondimenti sulla flessibilità in generale, anche per chi non svolge attività gravose.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. APE SOCIAL, LE PAROLE DI MORENA PICCININI. L’Ape social, una delle novità della riforma delle pensioni, dovrebbe debuttare il 1° maggio. Tuttavia, Morena Piccinini avverte che non sarà una passeggiata riuscire ad accedervi, perché “bisognerà fare i conti con le complesse operazioni di verifica individuale dei requisiti richiesti, ma soprattutto con i tempi contingentati per la presentazione delle domande, imposti dalla norma”. Da un articolo di Esperienze, la rivista del patronato della Cgil, possiamo vedere quelle che sono i punti critici evidenziati dalla Presidente dell’Inca rispetto all’Anticipo pensionistico versione social. Anzitutto, il fatto che c’è tempo solo dal 1° maggio al 30 giugno per presentare le richieste “Solo quando saranno resi noti i risultati del monitoraggio e se rimarranno risorse non utilizzate, l’Inps potrebbe esaminare le domande presentate successivamente al 30 giugno e fino al mese di novembre”. Il che, ovviamente, fa ritenere che ci sarà una corsa per presentare la domanda, anche perché sono stati stanziati 300 milioni di euro. Non bisogna poi dimenticare che l’Ape social consente di accedere alla pensione in anticipo senza alcuna penalizzazione sull’assegno che si andrà a incassare. Nell’arco di questi due mesi, bisognerà dunque fare tutte le verifiche sulle posizioni assicurative individuali, completare l’iter procedurale e ottenere, infine, la certificazione del diritto da parte di Inps”. Vista la situazione, l’Inca in qualità di patronato avrà un compito non semplice, ma proprio attraverso i suoi canali comunicativi cercherà di informare i potenziali beneficiari sui passi da compiere per raggiungere il “traguardo” dell’Ape social, che riguarda anche alcuni lavoratori precoci.

