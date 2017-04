CONTRATTI STATALI/ Rinnovo e aumento stipendi dipendenti pubblici: Uil, “Def poco coraggioso”

Contratti Statali, Marianna Madia (Foto LaPresse)

CONTRATTI STATALI: IL GIUDIZIO DELLA UIL SUL DEF (ULTIME NOTIZIE) - Mentre si attende si sapere quali saranno i tempi per arrivare al rinnovo dei contratti statali, la Uil esprime il suo giudizio sul Def. Il Documento di Economia e Finanza è stato approvato la settimana scorsa dal Consiglio dei Ministri e contiene anche lo stanziamento per l'aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici: 2,8 miliardi di euro per il pubblico impiego, settore statale e non statale. Secondo Carmelo Barbagallo, Segretario Generale Uil, il Def contiene "alcuni interventi positivi, ma manca il coraggio di invertire dinamiche economiche". Il leader della Uil ha infatti dichiarato ieri, a margine dell´audizione al Senato sul Def, che "è positivo lo stanziamento delle risorse per il rinnovo contrattuale del personale del pubblico impiego, anche se permangono e vanno sciolte alcune ambiguità".

Per quanto riguarda il rinnovo dei contratti statali secondo Barbagallo ci sono "alcuni interventi positivi ma manca ancora il coraggio di invertire le dinamiche economiche e sociali". La Uil ha presentato ieri in audizione alla Commissione competente del Senato le proposte del sindacato sul Documento di Economia e Finanza. "L´auspicio è che le scelte del legislatore siano conseguenti", ha concluso Barbagallo. I sindacati restano poi in attesa della convocazione all'Aran, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, per il proseguo della trattativa per l'aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici.

