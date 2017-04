Concorsi pubblici/ Enel, vari profili per esperti e neolaureati: requisiti e scadenza (19 aprile 2017)

Concorsi pubblici, Enel (Foto LaPresse)

CONCORSI PUBBLICI, VARI POSTI ALL'ENEL (OGGI 19 APRILE 2017) - Un posto di lavoro in Enel? Chi è alla ricerca di un'occupazione nel settore dell'energia può candidarsi ai concorsi pubblici che sono stati banditi dall'azienda multinazionale produttrice e distributrice di energia elettrica e gas. L'Enel ha infatti indetto varie selezioni sia per esperti che per neolaureati con impiego in varie sedi. Per quanto riguarda i lavoratori esperti le ultime offerte di lavoro riguardano i seguenti profili: HR Development, Editor, Energy Manager, Battery Management Systems Eng “Storage system”, IT Cyber Security Engineer, OT Cyber Security Engineer, Digital Content Strategist, Digital Project Manager, Cyber Security - Incident Responder. Per quanto riguarda invece i neolaureati le offerte di lavoro riguardano invece i seguenti profili: Junior Controller, Media Relations Analyst, Business Support & Systems Improvement Specialist, Analista performance distributori, Digital Application Developer. Tutti colo che sono interessati a candidarsi alle posizioni Enel possono verificare il possesso dei requisiti per ciascun profilo nella pagina dedicata alle selezioni sul sito internet dlla società. Clicca qui per leggere tutto.

CONCORSI PUBBLICI, POSTI AGENTI POLIZIA COMUNE VENEZIA (OGGI 19 APRILE 2017) - Coloro che invece ambiscono a un posto di lavoro come agenti di polizia possono prendere in considerazione i concorsi pubblici che sono stati banditi dal Comune di Venezia. E' stata infatti indetta una selezione pubblica per titoli ed esami per 70 contratti di formazione e lavoro per la categoria C.1 profilo professione “Agente di Polizia Locale”. Si tratta di contratti della durata di un anno: l'amministrazione comunale fa sapere che saranno stipulati "per agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto organizzativo e di servizio". Per candidarsi alla selezione bisogna avere massimo 30 anni e le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro il prossimo 8 maggio. Tra gli altri requisiti previsti dal bando di concorso ci sono anche il diploma scuola media superiore (maturità) che consenta l'iscrizione ai corsi di laurea; l'abilitazione alla guida di autoveicoli (patente cat. B) e di uno tra i seguenti titoli abilitativi: a) patente cat. A senza limiti di cui al D.Lgs. 18 aprile 2011 n. 59 e sue successive modificazioni e integrazioni; b) abilitazione alla guida di imbarcazioni ad uso privato entro le 12 miglia o superiore. Clicca qui per leggere il bando.

