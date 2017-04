NoiPa cedolino/ Pagamento stipendi: il calendario disatteso e il problema congedi (oggi 19 aprile 2017)

Noipa, Pagamenti Stipendi (LaPresse)

NOIPA CEDOLINO, PAGAMENTO STIPENDI: IL CALENDARIO DISATTESO (ULTIME NOTIZIE) - Doveva avvenire nella giornata di ieri il pagamento degli stipendi per la Pubblica Amministrazione ma il cedolino NoiPA ancora non è stato caricato sul portale online della PA: stando al calendario diffuso ad inizio mese proprio sul portale NoiPA lo scorso 11 aprile doveva avvenire l’emissione dei pagamenti urgenti, il 18 aprile l’emissione speciale compensi personale MIUR e volontario VV.FF e ovviamente quello generale per tutti i dipendenti pubblici (per venerdì 28 aprile invece sono previste le emissioni ordinarie delle competenze relative alla rata di maggio 2017). Purtroppo ieri non è stato caricato il cedolino e con la risposta ufficiale del servizio Facebook del NoiPA che ha confermato come il prossimo 21 aprile avverrà il pagamento degli stipendi. Ancora una volta purtroppo vengono confermati alcuni problemi di ritardo e celerità della macchina burocratica della Pubblica Amministrazione: ora non resta che attendere venerdì prossimo per verificare se effettivamente verrà mantenuta fede alla replica data all’utente che lamentava i ritardi nei pagamenti del pubblico impiego tramite il portale NoiPA.

NOIPA CEDOLINO, PAGAMENTO STIPENDI: I CONGEDI PARENTALI (ULTIME NOTIZIE) - Mentre si attende ancora una volta l’arrivo del cedolino NoiPa tra ritardi e incomprensioni rispetto al calendario di esigibilità, segnaliamo qualche novità riguardo a quei servizi rinnovati rispetto allo scorso anno e che si legano alle prestazioni del portale online della Pubblica Amministrazione. In particolar modo ci fermiamo sul fronte dei congedi; tale nuovo servizio permette di elaborare la corretta contribuzione relativa alle assenze dal servizio riconducibili alla contribuzione figurativa e sulla retribuzione virtuale, come ad esempio congedi parentali, aspettative per mandati amministrativi, posizioni fuori ruolo e altri ruoli all’interno della Pubblica Amministrazione. Cosa cambia nello specifico lo spiega lo stesso testo del portale NoiPA, quando spiega come il servizio Gestioni Stipendi nell’ambito “contribuzione figurativa” prevede «la copertura contributiva ai fini pensionistici a carico dell’Istituto Previdenziale, mentre la contribuzione sulla retribuzione virtuale fa riferimento al Fondo Credito e ai contributi per TFR/TFS, a carico del datore e del lavoratore, da versare sull’intera retribuzione che il dipendente avrebbe percepito in costanza di servizio».

