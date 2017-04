RIFORMA PENSIONI 2017/ Oggi 19 aprile. Baretta chiede interventi per aiutare i giovani (ultime notizie)

Riforma pensioni 2017, Ape social e decreti attuativi, Lapresse

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. BARETTA CHIEDE INTERVENTI PER AIUTARE I GIOVANI (OGGI, 19 APRILE) In un intervento Pier Paolo Baretta ricorda come gli interventi di riforma delle pensioni attuati in Italia dagli anni ’90 in poi abbiano portato conseguenze negative per le pensioni basse e i per i Millenials. I giovani, infatti, con l’introduzione del sistema contributivo rischiano di essere penalizzati una volta entrati in quiescenza se non avranno avuto carriere stabili prive di periodi di disoccupazione. Senza dimenticare che anche l’età di ingresso nel mondo del lavoro ha in questo senso il suo peso. Per il sottosegretario all’Economia occorre quindi trovare risposte al problema, senza però alterare l’equilibrio del sistema pensionistico. “La risposta sta in due scelte”, scrive Baretta, specificando che la prima consiste nel “favorire un’integrazione esplicita e organica tra pubblico e privato”. In pratica bisognerebbe incentivare l’adesione dei giovani a fondi pensione integrativi, anche perché, soprattutto nei primi anni di lavoro, non hanno la possibilità di accantonare grosse cifre da destinare al proprio futuro previdenziale. La seconda scelta passa per una riforma del sistema fiscale.

Per l’esponente del Pd bisogna poi fare in modo di incentivare l’istruzione superiore prevedendo “una contribuzione gratuita fissa per gli studenti in corso che completano il proprio percorso di studi, senza il riscatto degli anni di laurea”. Infine, Baretta non nasconde che bisognerebbe pensare a un contributo di solidarietà sulle pensioni d’oro per finanziare interventi di solidarietà tra le generazioni.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. QUOTA 41 AL POSTO DELLE LEGGE FORNERO PER I PARLAMENTARI. Il Movimento 5 Stelle in questi giorni continua la sua discussione sul mercato del lavoro e la riforma delle pensioni per approntare il proprio programma. Sui social, tuttavia, i pentastellati continuano a fare parlare di sé per la proposta di applicare la Legge Fornero anche ai parlamentari. Tra i membri del gruppo Facebook 41xtutti lavoratori uniti l’idea piace molto, soprattutto perché c’è chi ritiene che così forse i politici capirebbero le difficoltà che hanno i comuni cittadini. C’è però chi vorrebbe che venisse abolita la Legge Fornero per far sì che venga dato spazio alla Quota 41 in modo da applicarla poi ai parlamentari. O chi, più semplicemente, propone di applicare i privilegi dei politici a tutti. Anche se questo appare francamente poco economicamente sostenibile.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. I TAGLI AI VITALIZI "EVITATI" DALLE REGIONI La riforma delle pensioni che doveva operare una riduzione dei vitalizi nel mondo politico anche a livello di consigli regionali non sembra aver pienamente funzionato. La Repubblica ha pubblicato infatti un articolo-inchiesta per evidenziare che solo Lombardia, Friuli, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Trentino, Val d'Aosta, Veneto e Puglia si sono “messe in regola” con la decisione del 2014 di ridurre i vitalizi dei consiglieri regionali. Il quotidiano romano segnala i “casi emblematici” di Sicilia e Sardegna. La prima ha applicato tagli solo a chi percepisce più di 90.000 euro, mentre la seconda ha deciso di bloccare la rivalutazione dei vitalizi rispetto all’andamento dei prezzi.

