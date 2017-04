SCIOPERO OGGI / Scuola, proteste Busto Arsizio e Agrigento: info e orari (Ultime notizie oggi, 19 aprile 2017)

Sciopero oggi, scuola (Foto LaPresse)

SCIOPERO OGGI SCUOLA E SSN: INFO E ORARI (ULTIME NOTIZIE 19 APRILE 2017) - Sciopero oggi in vari settori lavorativi. Per quanto riguarda il mondo della scuola, che riprende oggi le lezioni dopo la pausa per le vacanze pasquali, in provincia di Agrigento incrocia le braccia per l'intera giornata di lavoro tutto il personale docente e Ata a tempo determinato, indeterminato, atipico e precario. Si tratta di uno sciopero dei dipendenti del Ministero Istruzione Università Ricerca indetto dal sindacato Saese. Restando sempre nel settore della scuola un altro sciopero oggi coinvolge le educatrici di asilo nido e scuole dell'infanzia di Busto Arsizio, in provincia di Varese. Il personale attuerà la protesta, che è stata proclamata dalla Rsu, con la seguente modalità: un'ora all'inizio di ogni turno di lavoro.

Sciopero oggi anche nel settore del Servizio Sanitario Nazionale. Si asterranno dal lavoro per l'intera giornata i dipendenti dell'azienda Gesap Srl con la specifica dei servizi di assistenza presso l'ospedale di Nola e distretti a Terzigno, in provincia di Napoli. La protesta è stata indetta dai sindacati Filcams-Cgil, Fiadel-Cisal. Inoltre da segnalare anche l'inizio dello sciopero dei magistrati: da oggi e fino al 21 aprile prossimo i giudici si asterranno dalle udienze. L'agitazione è stata indetta a livello nazionale dall'Unione Nazionale Giudici di Pace, dall'Associazione Nazionale Giudici di Pace e dalla Confederazione Giudici di Pace.

