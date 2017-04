Concorsi pubblici/ Posti dottorato di ricerca: requisiti e scadenza (2 aprile 2017)

Immagini di repertorio (LaPresse)

CONCORSI PUBBLICI, DOTTORATO DI RICERCA GSSI (OGGI 2 APRILE 2017) - Non solo aziende private o enti pubblici. Nuovi concorsi pubblici sono stati banditi anche per dottorati di ricerca e specializzazioni post-universitarie. Tra questi si sono quelli che sono stati indetti dal Gran Sasso Science Institute (GSSI), Scuola superiore Universitaria con sede a L’Aquila. Sono stati messi a concorso 40 posti e borse di studio per i 4 seguenti dottorati: Dottorato in Astroparticle Physics - n. 10 borse di studio; Dottorato in Mathematics in Natural, Social and Life Sciences - n. 10 borse di studio; Dottorato in Computer Science - n. 10 borse di studio; Dottorato in Urban Studies and Regional Science - n. 10 borse di studio. Per tutti coloro che vogliono candidarsi ci sono due mesi di tempo: il termine per la presentazione della domanda di partecipazione è infatti fissato alle ore 18:00 del 31 maggio 2017. I programmi di Dottorato dureranno tre anni e inizieranno l'1° novembre 2017. La lingua ufficiale in cui si svolgeranno sarà l'inglese. Clicca qui per leggere il bando.

CONCORSI PUBBLICI, POSTI AVEPA (OGGI 2 APRILE 2017) - In cerca di un posto per assistente per l'informazione e la comunicazione? Perché non partecipare ai concorsi pubblici banditi dall'Avepa? L'Agenzia Veneta per i Pagamenti In Agricoltura, ente della Regione del Veneto che eroga aiuti e contributi nel settore agricolo, ha infatti indetto una selezione per l'assunzione di 2 assistenti per l'informazione e la comunicazione - indirizzo informatico, categoria giuridica C, posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato, di cui n. 1 posto riservato ai soggetti di cui all'art. 18 della legge 68/1999. Chi fosse interessato a partecipare alla selezione dovrà inviare la domanda entro le ore 13.00 del 10 aprile 2017. L'invio delle domande di partecipazione dovrà avvenire solo per via telematica. Il titolo di studio richiesto per poter partecipare al concorso è: diploma di maturità ad indirizzo informatico (perito informatico, ragioniere programmatore o maturità ad indirizzo informatico) ovvero laurea assorbente, in quanto le materie del titolo superiore ricomprendano, con un maggior grado di approfondimento, quelle del titolo inferiore. Clicca qui per tutte le informazioni.

