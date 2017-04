Contratti statali/ Rinnovo e aumento stipendi dipendenti pubblici: verso altri 1,2 mld nel Def

Contratti statali, Immagini di repertorio (LaPresse)

CONTRATTI STATALI, IL RINNOVO E LE RISORSE (OGGI 2 APRILE 2017) - Si discute ancora del rinnovo dei contratti statali bloccati dal 2008. La firma dell'aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici è ancora attesa dai lavoratori: i sindacati devono essere convocati all'Aran, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, per proseguire la trattativa. Uno dei nodi ancora da sciogliere è quello relativo alle risorse. Nel decreto del governo sulla ripartizione del Fondo per il pubblico impiego, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sono previsti "300 milioni di euro per l'anno 2016, a 900 milioni di euro per l'anno 2017 ed a 1.200 milioni di euro a decorrere dal 2018". Nelle ultime ore però è emersa una novità proprio riguardo alle risorse per il rinnovo dei contratti statali.

Secondo quanto appreso dall'agenzia di stampa Ansa nel Def, il Documento di Economia e Finanza, potrebbero già essere inseriti altri 1,2 miliardi "come differenziale tra quel che già c'è (sempre 1,2 miliardi) e quel che deve ancora essere messo in budget". Per l'aumento di 85 euro medi lordi mensili degli stipendi dei dipendenti pubblici, così come stabilito nell'accordo quadro siglato tra governo e sindacati lo scorso 30 novembre, "sono necessari circa 2,4-2,5 miliardi". Vedremo nei prossimi giorni se la cifra sarà inserita nel Def e se questo porterà a un'accelerazione dei tempi per arrivare al rinnovo dei contratti statali.

