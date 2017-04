RIFORMA PENSIONI 2017/ Oggi 2 aprile. Ape social e Quota 41, le rassicurazioni di Damiano (ultime notizie)

Riforma pensioni 2017 e le ultime notizie su Pensioni, Ape, Quota 41 (Lapresse)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. APE SOCIAL E QUOTA 41, LE RASSICURAZIONI DI DAMIANO (OGGI, 2 APRILE). Rosa Poloni, rappresentante dei lavoratori precoci del Veneto, ha incontrato Cesare Damiano e ha deciso di pubblicare in un post sulla pagina Facebook “Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti” una sorta di resoconto delle importanti informazioni che ha potuto carpire dall’ex ministro del Lavoro. Questi ha innanzitutto detto che la battaglia per il ddl Damiano, che contiene la Quota 41, oltre che la proposta di una flessibilità pensionistica a partire dai 62 anni, è stata persa. Tuttavia si è riusciti a scalfire il sistema, grazie agli interventi varati nell’ultima Legge di bilancio. In buona sostanza, l’Ape è sempre meglio che niente. Tuttavia, come tanti altri lavoratori precoci e aspiranti pensionandi, c’è chi ritiene che il Presidente della commissione Lavoro della Camera non si sia battuto abbastanza per la sua “creatura”, obbedendo di fatto alle logiche di partito, visto che al Governo c’era il Segretario del Pd. Rosa Poloni è riuscita in ogni caso ad avere notizie interessanti sulla Quota 41 contenuta nell’Ape Social. Damiano ha infatti detto che i decreti attuativi arriveranno a breve e ha confermato che ci saranno due finestre in cui presentare le domande per l’Anticipo pensionistico “a costo zero”. Inoltre, sembrano essere confermate le indiscrezioni che parlano di un criterio di priorità relativo all’età anagrafica dei richiedenti. Tuttavia, l’ex ministro ha chiarito che questa priorità ci sarà solo con riguardo alla verifica delle domande e che le risorse basteranno per accontentare tutte le richieste. Dunque non ci sarebbe pericolo di restare esclusi perché “giovani”.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. M5S ANCORA IN LOTTA SUI VITALIZI. Il Movimento 5 Stelle non sembra voler retrocedere di un millimetro nella sua battaglia per una riforma delle pensioni dei parlamentari. Nemmeno dopo la sospensione di 42 deputati. Dalila Nesci, che è tra gli onorevoli colpiti dal provvedimento, in una nota ha ricordato che l’Ufficio di presidenza che ha sospeso lei e i suoi compagni è lo stesso che ha “bocciato la nostra proposta di cancellare la pensione dei parlamentari in carica e di sottoporla ai conteggi della legge Fornero, proprio come per i normali cittadini”. La deputata pentastellata ha anche evidenziato che la proposta del Pd che è stata approvata, è solo “una mossa per vendere fumo all’opinione pubblica, che vive nella povertà e precarietà crescente. Noi 5 stelle siamo stati puniti per aver difeso l’uguaglianza dei cittadini sancita dalla Costituzione e per aver raccontato la pura verità agli italiani”. Nesci ricorda inoltre che la sospensione potrebbe escludere il Movimento 5 Stelle da votazioni importanti, come quella relativa al testamento biologico.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. APE, LA MODIFICA POSSIBILE PER AIUTARE LE DONNE C’è ancora attesa per i decreti attuativi sull’Ape, che dovranno fornire dettagli in più su una delle novità della riforma delle pensioni. Nell’attesa Orietta Armiliato, dalla pagina Facebook del Comitato Opzione donna social, fa notare quanto sarebbe utile una modifica nei criteri di accesso all’Anticipo pensionistico volontario per le donne che svolgono “lavori di cura”, abbassando per loro il requisito anagrafico di 63 anni. Infatti, queste italiane potrebbe andare in pensione anticipata con un trattamento migliore rispetto a quello di Opzione donna (che prevede un ricalcolo contributivo pieno dell’assegno) e in virtù di un’importante opera svolta a favore di un congiunto, sopperendo magari a mancanze del welfare pubblico. Senza dimenticare che tale operazione non avrebbe di fatto costi per lo Stato.

