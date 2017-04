BANCA DATI CONCORSO ASSISTENTI GIUDIZIARI/ Cancellieri, online quiz per prove preselettive (ultime notizie)

Concorso Cancellieri (LaPresse)

BANCA DATI CONCORSO ASSISTENTI GIUDIZIARI E CANCELLIERI: ONLINE I QUIZ PER LE PROVE PRESELETTIVE (OGGI 20 APRILE) - Dovrebbe essere oggi pubblicata online la Banca Dati del Concorso Assistenti Giudiziari (Cancellieri), promessa dal Ministro della Giustizia per la giornata di oggi 20 aprile 2017: ancora il Ministero non ha caricato online tutti i quiz per le prove preselettive, ma dovrebbe avvenire a ore, consentendo così l’inizio del maxi studio per tutti i candidati che dovranno partecipare alle prove pre-selettive previste a Roma dall’8 al 24 maggio prossimi. La Banca dati online conterrà tutti i quesiti a risposta multipla da cui saranno attinte le domande d’esame della prima prova preselettiva del prossimo maggio. Ecco la commissione d’esame, comunicata dal Ministero della Giustizia, che dovrà decidere e valutare le varie prove pre-selettive: presidente effettivo sarà SIRENA Pietro Antonio (già Consigliere di Cassazione) mentre il Presidente supplente sarà DI MAURO Luigi (già Direttore Generale della Giustizia minorile).Componenti effettivi DE LIPSIS Raffaele Maria (già Presidente di Sezione del Consiglio di Stato) e VALCALDA Rosalba (già Dirigente di questa Amministrazione). Segretario effettivo sarà MARZATICO Rosalba Funzionario giudiziario del Ministero.

BANCA DATI CONCORSO ASSISTENTI GIUDIZIARI E CANCELLIERI: COME USARE I QUIZ? (OGGI 20 APRILE) - Una volta che sarà pubblicata la Banca Dati Online con tutti i quiz per le prove, ogni candidato iscritto al concorso potrà accedere al portale riservato inviando le proprie credenziali d’accesso. A quel punto, come spiega lo stesso Ministero, ogni iscritto al concorso cancellieri avrà a disposizione la banca con migliaia di quiz da cui verranno estratti quelli chiave per la prova pre-selettiva; un nota bene importante da tenere a mente, la banca dati sarà consultabile non in eterno ma per un tempo limitato, ovvero fino al 6 maggio 2017, due giorni prima dell’inizio del primo giorno di prove scritte. Utile sarà dunque consultare i test e i tipi di risposte per provare a sostenere da casa un esame molto impegnativo (50 quesiti a risposta multipla in 45 minuti complessivi). Se è vero che all’interno della banca dati la prima risposta di quelle a multipla scelta (scelta per comodità dal Ministero) è sempre quella giusta, è altrettanto vero che è praticamente impossibile imparare a memoria le “coppie” domande e risposte, meglio studiarle e riprovare molte volte per iniziare ad entrare nell’iter e i criteri dell’esame da Assistenti Giudiziari.

