Concorsi pubblici/ Distretto Pianura Est Ausl Bologna, posti per Oss: scadenza e requisiti (20 aprile 2017)

CONCORSI PUBBLICI: AUSL BOLOGNA, POSTI PER OSS (OGGI 20 APRILE 2017) - Nuovi concorsi pubblici sono stati banditi nel settore sanitario. L’ASP Pianura Est, l'Azienda pubblica servizi alla persona, con sede a Pieve di Cento in provincia di Bologna, ha infatti indetto una selezione pubblica, per esami, per la copertura di 26 posti di operatore socio-sanitario cat.B3 – posizione economica e giuridica B3. Chi fosse interessato al concorso e avesse i requisiti per partecipare può inviare la domanda di partecipazione entro il 30 aprile 2017. I vincitori del concorso saranno assegnati alle strutture e ai servizi gestiti dall’Asp e dislocate nel territorio del Distretto Pianura Est. Nell’ambito dei posti messi a concorso sono previste le seguenti riserve: 30% dei posti messi a concorso in favore dei volontari delle FF.AA. ai sensi dell’art. 678 e dell’art. 1014 del D. Lgs. 66/2010; 50% dei posti messi a concorso in favore del personale dipendente dell’Asp Pianura Est con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrato nella categoria giuridica B1, profilo professionale OSS o ADB, da almeno tre anni, che abbia conseguito negli ultimi tre anni una valutazione positiva del grado della prestazione individuale. Clicca qui per leggere il bando.

CONCORSI PUBBLICI: RICERCATORI UNIVERSITA' BICOCCA MILANO (OGGI 20 APRILE 2017) - Dal settore sanitario a quello universitario. Anche l'Università Bicocca di Milano ha bandito nuovi concorsi pubblici: si tratta di una selezione per il reclutamento di 7 ricercatori a tempo determinato indetta in vari settori scientifico-disciplinari. Tutti coloro che fossero interessati a presentare la propria candidatura devono tenere conto che la scadenza per l'invio della domanda è il 4 maggio 2017. Il termine di 30 giorni per la presentazione delle domande decorre infatti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del bando di selezione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando di concorso, il fac-simile della domanda di partecipazione e l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle procedure di selezione, sono pubblicati sull'albo online dell'università - P.zza dell'Ateneo Nuovo, 1 - Milano ed sono disponibile anche sul sito dell'ateneo. Clicca qui per leggere tutti i bandi.

