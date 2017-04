Contratti statali/ Rinnovo e aumento stipendi dipendenti pubblici: scuola, Anief plaude a ministro Fedeli

Contratti statali, insegnanti (Foto LaPresse)

CONTRATTI STATALI: IL PLAUSO DELL'ANIEF AL MINISTRO FEDELI (ULTIME NOTIZIE) - Sulla questione del rinnovo dei contratti statali, ancora bloccati in attesa della conclusione della trattativa tra governo e sindacati, interviene anche l'Anief. Anche gli insegnanti e il personale scolastico rientrano infatti tra i dipendenti pubblici interessati dall'aumento degli stipendi oggetto del tavolo in corso. Martedì scorso 18 aprile il ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli, in un videoforum su Repubblica.it, ha dichiarato che "con 1.200 euro al mese tanti insegnanti hanno difficoltà a muoversi: dobbiamo avere una politica che continui a investire". Queste dichiarazioni sono state apprezzate dall'Anief che in una nota ha sottolineato che il ministro Fedeli "avendo un passato da insegnante e da sindacalista, ha una sensibilità maggiore sulla mancata retribuzione equa del personale scolastico". Per quanto riguarda invece le risorse stanziate dal governo per il rinnovo dei contratti statali il giudizio dell'Anief è negativo.

Secondo l'accordo siglato dal ministro della Pubblica amministrazione Marianna Madia e dai sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil il 30 novembre 2016, ai dipendenti pubblici sarà assegnato un aumento degli stipendi di 85 euro medi lordi mensili. Secondo l'Anief si tratta di un incremento "irrisorio" dopo che "gli otto anni di blocco di stipendio hanno portato il potere delle buste paga di chi opera nella scuola quasi 20 punti percentuali sotto il costo della vita".

© Riproduzione Riservata.