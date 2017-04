REFERENDUM ALITALIA/ Accordo sindacati-azienda: 12mila al voto, Calendario “col No rischio liquidazione”

Referendum Alitalia (LaPresse)

REFERENDUM ALITALIA, ACCORDO SINDACATI-AZIENDA: IL TESTO UFFICIALE (OGGI 20 APRILE 2017) - Dalle ore 11 fino 21 della giornata di oggi fino alle ore 16 del 24 aprile prossimo, si vota per il Referendum Alitalia con circa 12mila dipendenti chiamati a dare proprio giudizio sul Sì o No al pre-accordo firmato tra azienda e sindacati, ottenuto con la mediazione del Governo. Il testo ufficiale che verrà consegnato ai dipendenti nei 5 seggi aperti per l’occasione, consta in un’unica semplice domanda: «condividete il pre-accordo siglato il 14 aprile scorso tra sindacati e azienda con la mediazione del Governo?». Se dovesse vincere il Sì il prossimo 25 aprile quando verranno resi noti i risultati, si aprirebbe la strada allo sblocco finale dei 2 miliardi di euro di ricapitalizzazione , con anche 980 tagli al personale e ridimensionamento per le retribuzioni. Si aprirebbe ovvero il salvataggio dell’azienda ex di bandiera, mentre se dovesse vincere il No si arriverebbe all’amministrazione controllata di Alitalia o l’opzione “spezzatino”, spauracchio della proprietà.

REFERENDUM ALITALIA, ACCORDO SINDACATI-AZIENDA: IL “GIUDIZIO” DI CALENDA (OGGI 20 APRILE 2017) - In 4 giorni si deciderà il destino immediato di Alitalia con il Referendum che chiama al voto tutti i dipendenti dell’ex compagnia di bandiera: la politica è entrata eccome nel dibattito con la mediazione del Ministro Calenda durante le trattative tra sindacati e azienda e ora anche con una sorta di “evidente endorsement” per il Sì al voto da oggi fino al 24. «Se vincesse il No quello che deve essere chiaro a tutti è che si va verso il rischio concretissimo di una liquidazione della compagnia», ha affermato il ministro dello Sviluppo Economico lanciando il referendum di Alitalia in una intervista a Rds. Secondo Calenda inoltre, l’obiettivo del governo non è quello di mettere altri soldi pubblici in Alitalia, «ma farla entrare in competizione con il mercato. In questo senso il Governo ha provato il lavoro di mediazione per trovare un equilibrio». Il 25 aprile saranno diffusi i risultati, mentre il giorno seguente è in programma un incontro al ministero dello Sviluppo economico per discutere dell’esito: dipendenti, sindacati e associazioni di categoria sono spaccati praticamente a metà sull’esito e fanno campagna elettorale per Sì e No fin anche in questi giorni di votazioni nei vari seggi disposti lungo i principali snodi di Alitalia da Malpensa a Fiumicino, sedi centrali.

© Riproduzione Riservata.