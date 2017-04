RIFORMA PENSIONI 2017/ Oggi 20 aprile. Quota 41, precoci a fianco della Cgil a Roma (ultime notizie)

Riforma pensioni 2017, Lapresse

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. QUOTA 41, LAVORATORI PRECOCI A FIANCO DELLA CGIL A ROMA (OGGI, 20 APRILE) I lavoratori precoci continuano a chiedere una riforma delle pensioni che contempli la Quota 41 per tutti. Ieri il comitato Roma/Lazio del gruppo Lavoratori precoci a tutela dei propri diritti ha partecipato a un presidio organizzato dalla Cgil davanti al Pantheon. Roberto Occhiodoro, uno degli animatori del gruppo, è anche salito sul palco e ha avuto modo di tenere un intervento. In un video sulla pagina Facebook del gruppo si può notare che, tra le ragioni della richiesta di poter accedere alla pensioni dopo 41 anni di contributi, Occhiodoro ha ricordato la necessità di un turnover che dia la possibilità di lavorare ai giovani, che altrimenti rischiano di non avere possibilità occupazionali. Inoltre, ha voluto esprimere la contrarietà del gruppo alla flessibilità pensionistica che richiede un prestito bancario (qual è l’Ape) e al meccanismo che lega l’età pensionabile all’aspettativa di vita.

Occhiodoro non ha mancato di ricordare l’appuntamento dell’11 maggio, quando si terrà una manifestazione nazionale davanti a Montecitorio proprio per sostenere la richiesta di varare la Quota 41 per tutti. Inoltre, ha fatto presente che anche il 1° maggio i precoci saranno in piazza per la Festa del lavoro, così come il 6 maggio, giorno in cui la Cgil terrà una manifestazione nazionale a Roma per la Carta dei diritti universali del lavoro, cui parteciperà anche Susanna Camusso. Insomma, si preannuncia un periodo denso di impegni, ma del resto l’obiettivo da raggiungere è importante, non solo per i lavoratori precoci.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. IN PENSIONE A 65 O A 60 ANNI: LA PROPOSTA DI SANDRO NERI Il direttore de Il Giorno, Sandro Neri, chiede una riforma delle pensioni che possa sancire una sorta di patto di solidarietà generazionale. In sintesi, bisognerebbe far sì che l’età pensionabile venisse portata a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne, a prescindere dalla professione che si svolge. Inoltre, bisognerebbe prevedere un tetto massimo agli assegni pensionistici, in modo così da porre fine al fenomeno delle pensioni d’oro, “riservando le cifre risparmiate dal taglio allo tsunami dei giovani di oggi che arriveranno all’età da pensione avendo versato pochissimi, se non occasionali, contributi e che si ritroveranno con assegni da fame”. Per Neri occorrerebbe anche diminuire le imposte sulle successioni, anche perché saranno i giovani a doverle pagare. Infine, il giornalista non dimentica che un taglio delle indennità parlamentari, in linea con il livello medio europeo, rappresenterebbe il “buon esempio” che la politica dovrebbe dare.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. QUOTA 41, PRECOCI DIVISI SULLA MANIFESTAZIONE DELLA CGIL La lotta per una riforma delle pensioni che contempli Quota 41 per tutti continua, ma nel gruppo 41xtutti lavoratori uniti non tutti credono sia il caso di partecipare alla manifestazione della Cgil in programma il 6 maggio a Roma per ottenere questo obiettivo. Sulla pagina Facebook del gruppo è stato infatti condiviso un post che ricorda l’appuntamento sindacale legato alla mobilitazione sulla Carta dei diritti universali del lavoro e i referendum che ancora non sono stati cancellati. C’è chi ritiene sia il caso di partecipare e chi invece ricorda che i sindacati non hanno mai fatto nulla di concreto o chi ricorda che l’11 maggio è in programma la manifestazione dei lavoratori precoci sempre nella capitale.

