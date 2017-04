Concorsi pubblici/ Dirigenti medici Asl Napoli 1 Centro: requisiti e scadenza (21 aprile 2017)

Concorsi pubblici, dirigenti medici (Foto LaPresse)

CONCORSI PUBBLICI: ASL NAPOLI, DIRIGENTI MEDICI (OGGI 21 APRILE 2017) - Ci sono ancora alcuni giorni per presentare domanda per i concorsi pubblici banditi dall'Azienda sanitaria locale Napoli 1 Centro - Napoli. E' stata infatti indetta una selezione, per titoli ed esame, per la copertura a tempo indeterminato di 59 posti di dirigente medico di Medicina e chirurgia d'accettazione e urgenza - area medica. Il termine per la presentazione delle domande è il prossimo 27 aprile: il termine ultimo per l'inoltro delle domande è infatti stato fissato entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di concorso. Il testo integrale del bando con tutti i requisiti per i candidati che intendono presentare domanda è consultabile sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 14 del 20 febbraio 2017. Il bando è stato anche pubblicato sul sito internet aziendale all'indirizzo http://www.aslnapoli1centro.it/. Chi desidera avere maggiori informazioni può rivolgersi alla U.O.S. Dotazione organica - Concorsi e mobilità - via Vespucci, 9 - 80142 Napoli - telefono 081/2542494 - 2211 - 2493. Clicca qui per leggere il bando.

CONCORSI PUBBLICI, CONSULENTI LAVORO (OGGI 21 APRILE 2017) - Concorsi pubblici sono stati indetti anche per consulenti del lavoro. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha bandito una selezione per l’abilitazione per esercitare il lavoro di consulente. Si tratta di una selezione che prevede prove scritte. Le prove saranno così suddivise: prova scritta in diritto del lavoro e legislazione sociale il 5 settembre 2017; - prova teorico-pratica in diritto tributario il 6 settembre 2017. Tutti i candidati interessati a partecipare al concorso devono presentare la domanda di ammissione all'esame di Stato agli uffici competenti entro il 15 luglio 2017. Tra i requisiti richiesti per partecipare alla selezione ci sono il diploma di laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche ovvero diploma universitario o laurea triennale in consulenza del lavoro; oppure la laurea triennale o laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) tra quelle appartenenti alle seguenti classi di cui al parere del CUN n. 1540 del 23 ottobre 2012. Clicca qui per leggere tutto.

