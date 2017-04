Contratti statali/ Dipendenti pubblici, rinnovo e aumento stipendi: nuovo stallo nella trattativa?

Contratti statali, dipendenti pubblici (Foto LaPresse)

CONTRATTI STATALI: LA TRATTATIVA NON VA AVANTI? (ULTIME NOTIZIE) - I dipendenti pubblici che aspettano il rinnovo dei contratti statali si chiedono in queste ore quando sarà ripresa la trattativa che deve portare all'aumento degli stipendi bloccati dal 2008. Sono passati infatti quasi 5 mesi da quando è stata firmata l'intesa politica tra governo e sindacati per lo sblocco dei contratti statali. L'accordo quadro è stato siglato lo scorso 30 novembre tra il ministro della Pubblica amministrazione Marianna Madia e Cgil, Cisl e Uil. In quell'occasione sembrava, con la ripresa della contrattazione tra Esecutivo e parti sociali, che la firma dei rinnovo dei contratti statali fosse vicina dopo 8 anni di stop all'aumento degli stipendi. Ma i dipendenti pubblici sono da allora ancora in attesa che la trattativa, che doveva proseguire all'Aran, continui.

I sindacati devono infatti ancora essere convocati all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni per avviare il tavolo tecnico: affinché questo avvenga è necessario che il ministro Madia invii la direttiva. Marianna Madia in questi mesi e ultimamente anche in occasione, lo scorso 11 aprile, dell'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del Def, ha ribadito l'impegno del governo per il rinnovo dei contratti statali e per assicurare ai dipendenti pubblici un aumento degli stipendi di 85 euro medi lordi mensili.

