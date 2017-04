NoiPa cedolino/ Pagamento stipendi, scatta oggi l’esigibilità dei compensi (21 aprile 2017)

Noipa, Pagamenti Stipendi (LaPresse)

NOIPA CEDOLINO, PAGAMENTO STIPENDI: OGGI LA DATA DI ESIGIBILITÀ (ULTIME NOTIZIE) - Finalmente è arrivata ieri sera la conferma ufficiale sul portale NoiPa: il cedolino del pagamento stipendi per la Pubblica Amministrazione viene caricato ufficialmente dalla giornata di oggi, venerdì 21 aprile 2017. Con un messaggio atteso da oltre quattro giorni, il portale che gestisce tutti i servizi e i pagamenti della Pubblica Amministrazione tramite il MEF, i dipendenti pubblici hanno ricevuto indicazione sulle ultimissime novità per i loro compensi. «Si comunica che questo mese la data di esigibilità per i pagamenti che avvengono tramite il canale Banca d'Italia è il 21 aprile 2017», si legge sulla homepage del NoiPa, con il servizio online che provvede anche a ricordare che gli istituti di credito possono effettuare gli accreditamenti dei vari conti correnti per tutta la giornata di oggi e per tutti i prossimi giorni a venire. Il cedolino NoiPa con pagamento degli stipendi per il mese di aprile è dunque arrivato finalmente: sempre lo stesso messaggio ricorda come «Qualora si verificassero eventuali ritardi di accreditamento dei bonifici, questi saranno da attribuire esclusivamente a problematiche interbancarie. Se si verificassero dei ritardi superiori ai tempi previsti dalla normativa, Vi invitiamo pertanto a contattare i Vostri istituti di credito».

NOIPA CEDOLINO, PAGAMENTO STIPENDI: CONGUAGLI OK? (ULTIME NOTIZIE) - Il cedolino NoiPa dovrebbe vedere l’accredito nella giornata di oggi, 21 aprile 2017, ma nel frattempo resta importante vedere gli ultimi dettagli per questo mese di aprile con il pagamento degli stipendi della Pubblica Amministrazione che nei mesi precedenti ha visto spiacevoli sorprese per i dipendenti pubblici con conguagli “improvvisi”. Per il mese corrente pare invece che non vi siano particolari sorprese, se non appunto la “consueta” incertezza su quando avviene accredito e pagamento poi effettivo degli stipendi Pa sul portale NoiPa. La busta paga per i dipendenti del settore pubblico dovrebbe rimanere “intatta” per aprile con conguagli che potrebbero ritornare nei prossimi mesi ma non in questo, almeno stando alle mancate avvisaglie del Mef in questo senso.

