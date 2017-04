RIFORMA PENSIONI 2017/ Oggi 21 aprile. Taglio minimo da 150 euro per l’Ape (ultime notizie)

Riforma pensioni 2017 e Ape social, Lapresse

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. TAGLIO MINIMO DA 150 EURO PER L’APE Il decreto attuativo sull’Ape social è stato firmato, ma ancora si attende che prenda forma il provvedimento più atteso e discusso della riforma delle pensioni contenuta nella Legge di stabilità: l’Anticipo pensionistico volontario. Public Policy riporta però alcuni dettagli della bozza cui l’esecutivo sta lavorando. In particolare, sarebbe stato fissato un taglio minimo di 150 euro della pensione di chi chiede di usare l’Ape, mentre la quota massima varia in funzione dei mesi di anticipo richiesti rispetto al normale pensionamento. Un altro dettaglio importante riguarda la data di avvio dell’Ape volontaria, che dovrebbe essere il 10 maggio. Quindi dopo l’Ape social, per cui si dovrebbero poter presentare le domande di accesso dal 1° maggio, ma prima del 15 maggio, tempo inizialmente ipotizzato anche da alcuni organi di stampa, visto che Marco Leonardi, consigliere economico di palazzo Chigi, aveva parlato di un ritardo nell’avvio dell’Ape volontaria.

Nella bozza viene anche confermato un vincolo sull’importo massimo dell’Ape, riguardante la futura penalizzazione che si avrà sull’assegno pensionistico. Quest’ultima non potrà eccedere il 30% della pensione di vecchiaia, al netto di eventuali rate per debito con il fisco o assegni per gli alimenti a coniugi divorziati o figli. Stante quindi la data indicata da Public Policy per l’avvio dell’Ape volontaria, non dovrebbe mancare molto per vedere completato l’elenco dei decreti attuativi attesi per dare completezza alla riforma delle pensioni immaginata con la Legge di bilancio.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. APE SOCIAL E QUOTA 41, NEL DECRETO ATTUATIVO ANCHE LA FRANCHIGIA Come annunciato, l’Ape social, una delle novità della riforma delle pensioni, ha subito una modifica per quel che riguarda il periodo di svolgimento di lavori gravosi utile ad avere accesso all’anticipo pensionistico “agevolato”. Queste attività devono essere state svolte nei sei anni precedenti la decorrenza dell’indennità e non devono aver “subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta decorrenza per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione”. Questa è dunque la “franchigia” di 12 mesi che è stata inserita nel decreto attuativo firmato da Gentiloni su pressione dei sindacati.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. APE SOCIAL, COSTI PER LO STATO FINO AL 2023 Dopo la firma da parte di Paolo Gentiloni, il decreto attuativo sull’Ape social è al vaglio del Consiglio di Stato, scrive Il Sole 24 Ore, che ricorda anche che le previsioni del Governo dicono che coloro che potranno avere accesso alla misura, in base alle risorse disponibili, sono in un numero previsto tra i 30.000 e i 35.000 quest’anno, mentre l’anno prossimo dovrebbero essere leggermente meno. Il costo per lo Stato sarà di 300 milioni di euro per quest’anno, che arriveranno a 647 milioni nel 2019 per poi azzerarsi nel 2023. Non è comunque da escludere che, dando la precedenza a chi matura prima i requisiti pensionistici, la spesa possa ridursi.

