Banca dati Concorso Assistenti Giudiziari/ Cancellieri, come usare i quiz online con le prove

BANCA DATI CONCORSO ASSISTENTI GIUDIZIARI E CANCELLIERI: CORRETTO IL DIARIO DELLE PROVE PRESELETTIVE (OGGI 22 APRILE) - Ieri finalmente è stata resta stabile e rintracciabile facilmente la banca Dati del Concorso per Assistenti Giudiziari (Cancellieri) dopo qualche ritardo ed errore di troppo: l’affluenza è stata molto alta con qualche altro rallentamento del sito del Ministero di Grazia e Giustizia ma che complessivamente ha permesso agli aspiranti cancellieri impegnati con le prove preselettive di maggio di iniziare ad impratichirsi con quiz, domande e risposte. È di ieri sera l’ultimo messaggio prodotto dal portale con le prove dove viene ripubblicato il diario delle prove preselettive, dato che in un primo momento era stato prodotto con parecchie imprecisioni. «Si segnala che nel diario di esame contenuto nel decreto la SUDDIVISIONE È PER GRUPPI. Ciascun candidato dovrà presentarsi nel giorno, ora e padiglione indicati affianco al RAGGRUPPAMENTO nel QUALE è RICOMPRESO il PROPRIO COGNOME e NOME», si legge nell’ultimo aggiornamento del portale sul Ministero della Giustizia. Ricordiamo intanto quale sarà la suddivisione per il Concorso Cancellieri tramite profili professionali ricercati: «800 posti come assistente giudiziario (nuovo concorso 2017); 155 posti per assistente giudiziario; 55 posti per funzionario informatico; 30 posti per funzionario contabile, tutti a scorrimento in graduatoria».

BANCA DATI CONCORSO ASSISTENTI GIUDIZIARI E CANCELLIERI: COME USARE I QUIZ? (OGGI 22 APRILE) - Pubblicata la Banca Dati Online con tutti i quiz per le prove, ogni candidato iscritto al concorso potrà accedere al portale riservato inviando le proprie credenziali d’accesso. A quel punto, come spiega lo stesso Ministero, ogni iscritto al concorso cancellieri avrà a disposizione la banca con migliaia di quiz da cui verranno estratti quelli chiave per la prova pre-selettiva; un nota bene importante da tenere a mente, la banca dati sarà consultabile non in eterno ma per un tempo limitato, ovvero fino al 6 maggio 2017, due giorni prima dell’inizio del primo giorno di prove scritte. Utile sarà dunque consultare i test e i tipi di risposte per provare a sostenere da casa un esame molto impegnativo (50 quesiti a risposta multipla in 45 minuti complessivi). Se è vero che all’interno della banca dati la prima risposta di quelle a multipla scelta (scelta per comodità dal Ministero) è sempre quella giusta, è altrettanto vero che è praticamente impossibile imparare a memoria le “coppie” domande e risposte, meglio studiarle e riprovare molte volte per iniziare ad entrare nell’iter e i criteri dell’esame da Assistenti Giudiziari.

