CONCORSI PUBBLICI/ Assistenti amministrativi Provincia Como: requisiti e scadenza (22 aprile 2017)

CONCORSI PUBBLICI: ASSISTENTI AMMINISTRATIVI PROVINCIA COMO (OGGI 22 APRILE 2017) - Vari concorsi pubblici sono stati banditi in enti pubblici, comuni e province. La Provincia di Como ha per esempio indetto una selezione, per esami, per la copertura di due posti a tempo determinato e pieno fino al 31 dicembre 2017 di assistente ai servizi amministrativi categoria C1 per il servizio politiche attive del lavoro. Il bando di concorso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.28 del 11-4-2017. Nel testo si indica che per i candidati al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego e il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata dopo 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale: quindi chi volesse candidarsi alla selezione dovrà inviare la domanda entro il prossimo 26 aprile. Per leggere il bando integrale del concorso si può accedere al sito internet della Provincia di Como: http:\\www.provincia.como.it oppure telefonare all'Ufficio del personale ai numeri 031/230414 o 031/230346.

CONCORSI PUBBLICI: EDUCATORI SCUOLE INFANZIA COMUNE IMOLA (OGGI 22 APRILE 2017) - Anche il Comune di Imola ha bandito concorsi pubblici per educatori nelle scuole dell'infanzia. E' stata infatti indetta una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 7 “Educatori nido d’infanzia” cat. C1 con riserva per n. 1 assunzione per i lavoratori di cui all’art. 1 della L. 68/99 e n. 1 assunzione ai sensi dell’art. 1014 del D.Lgs 66/2010. In questo caso operano le seguenti riserve: n. 1 posto per i lavoratori di cui all’art. 1 della L. 68/99 n. 1 posto ai sensi dell’art. 1014 del D.Lgs. 66/2010 a favore dei volontari in ferma breve o prefissata delle tre Forze Armate. Chi fosse interessato a candidarsi può inviare la domanda di partecipazione al concorso entro il 4 maggio 2017 con una di queste modalità: raccomandata A.R. all'indirizzo Comune di Imola Ufficio Personale Associato – Via Mazzini, 4 – 40026 IMOLA oppure posta elettronica certificata all’indirizzo comune.imola@cert.provincia.bo.it. Gli educatori che passeranno il concorso saranno assunti con un trattamento economico previsto per la Cat. C pos. ec. C1, oltre ad ogni altra indennità spettante ai sensi di legge. Clicca qui per leggere il bando.

