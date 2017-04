CONTRATTI STATALI/ Rinnovo e aumento stipendi dipendenti pubblici: ok Consiglio di Stato a Riforma Madia

Contratti statali, Marianna Madia (Foto LaPresse)

CONTRATTI STATALI: IL CONSIGLIO DI STATO DA' VIA LIBERA ALLA RIFORMA MADIA (ULTIME NOTIZIE) - Rinnovo dei contratti statali e riforma del pubblico impiego. Mentre il primo deve ancora essere siglato, con i dipendenti pubblici che temono uno stallo nella trattativa, la seconda va avanti. Il Consiglio di Stato ha infatti espresso ieri parere favorevole sulla riforma Madia. Nonostante il via libera alla riforma Pa, nella nota di Palazzo Spada sono inserite anche, come riporta l'agenzia di stampa Ansa, "osservazioni e raccomandazioni". Quello del Consiglio di Stato è un "apprezzamento generale" alla riforma del pubblico impiego anche se, si sottolinea, sarebbe stato "auspicabile un intervento ancor più organico e completo" proprio perché ci sono "spiccati caratteri di innovatività". La completezza, secondo il Consiglio di Stato, sarebbe stata necessaria per "non dar luogo a possibili difetti di coordinamento normativo" col rischio di "ostacolare il raggiungimento delle finalità perseguite".

Intanto sul fronte del rinnovo dei contratti statali i sindacati aspettano che il ministro Madia invii la direttiva all'Aran affinché la trattativa per l'aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici possa proseguire. Nelle scorse settimane Marianna Madia ha assicurato che il governo rispetterà gli impegni presi con le parti sociali lo scorso 30 novembre quando è stato sottoscritto un accordo quadro per un incremento salariale di 85 euro medi lordi mensili.

