RIFORMA PENSIONI 2017/ Oggi 22 aprile. Quota 41, staffetta e le altre proposte M5S (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. LE PROPOSTE DEL MOVIMENTO 5 STELLE SULLE PENSIONI (OGGI, 22 APRILE) Il Movimento 5 Stelle, grazie anche alle preferenze espresse da oltre 200.000 iscritti certificati, ha messo a punto il suo programma sul lavoro, in cui si parla anche di riforma delle pensioni. “Cambia il rapporto tra tempi di vita e di lavoro, dunque è necessario rivedere anche il settore previdenziale”, si legge sul blog di Beppe Grillo, in un post in cui si legge che è sbagliato continuare ad alzare il requisito anagrafico per raggiungere la pensione cercando così di rendere sostenibile il sistema. Infatti, esso è a ripartizione, dunque riesce a restare in piedi se c’è una popolazione attiva che versa contributi. “Se i giovani non lavorano oggi, non possono mantenere i pensionati di oggi”, per questo occorre “consentire ai lavoratori di scegliere con più libertà, entro certi limiti, la soglia anagrafica e di anzianità professionale da conseguire prima di accedere alla quiescenza”.

Sul sito dedicato al programma lavoro del Movimento 5 Stelle, si vede che sul punto delle pensioni sono stati espresse in tutti 23.286 preferenze da parte di 24.050 iscritti. La maggioranza ritiene che si debba incentivare la staffetta generazionale, così da favorire l’occupazione giovanile (11.791 preferenze). Quasi 4.700 preferenze (4.695) sono andate all’idea di garantire ai lavoratori la libertà di scegliere, entro certi limiti, il livello di contribuzione e l’età di uscita dal lavoro. Poco più di 4.500 (4.548) sono andate alla ben nota Quota 41, mentre solo 2.252 hanno premiato la richiesta di ampliare le categorie professionali appartenenti ai cosiddetti lavori usuranti, che godono di agevolazioni previdenziali.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. APE SOCIAL, COSTI PER LO STATO FINO AL 2023 Dopo la firma da parte di Paolo Gentiloni, il decreto attuativo sull’Ape social è al vaglio del Consiglio di Stato, scrive Il Sole 24 Ore, che ricorda anche che le previsioni del Governo dicono che coloro che potranno avere accesso alla misura, in base alle risorse disponibili, sono in un numero previsto tra i 30.000 e i 35.000 quest’anno, mentre l’anno prossimo dovrebbero essere leggermente meno. Il costo per lo Stato sarà di 300 milioni di euro per quest’anno, che arriveranno a 647 milioni nel 2019 per poi azzerarsi nel 2023. Non è comunque da escludere che, dando la precedenza a chi matura prima i requisiti pensionistici, la spesa possa ridursi.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. APE E QUOTA 41, I PRECOCI CRITICANO ANCORA DAMIANO Cesare Damiano è stato ospite di Coffee Break, la trasmissione di La7, dove ha parlato di riforma delle pensioni, elencando i provvedimenti che sono stati messi in atto per cercare di introdurre un po’ di flessibilità nel sistema pensionistico, dall’Ape al cumulo contributivo gratuito. Il suo intervento, come si può vedere sulla pagina Facebook del gruppo lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti, non è piaciuta a chi si sente tradito dall’ex ministro del Lavoro, che sembra essere soddisfatto dei provvedimenti approvati, quando nella sua proposta di legge si parlava di ben altro tipo di flessibilità, senza prestiti bancari di mezzo e con la Quota 41 garantita per tutti. Non è la prima volta che i precoci esprimono la loro delusione verso Cesare Damiano.

