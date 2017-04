RIFORMA PENSIONI 2017/ Oggi 23 aprile. Flessibilità, segnali di nuovi passi in arrivo (ultime notizie)

Riforma pensioni 2017, Lapresse

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. FLESSIBILITÀ, I SEGNALI DI NUOVI PASSI IN ARRIVO (OGGI, 23 APRILE) Orietta Armiliato ha fatto il consueto punto settimanale sulla pagina Facebook del Comitato Opzione donna social, dove si trovano interessanti aggiornamenti e osservazioni riguardano le novità sulla riforma delle pensioni. In settimana è arrivata l’attesa firma del decreto attuativo relativo all’Ape social, cosa che avvicina la chiusura della cosiddetta “fase 1” del confronto tra Governo e sindacati. Si dovrà quindi entrare più nel vivo della “fase 2”, dove è molto probabile si cerchi di aumentare la flessibilità previdenziale, viste anche, ricorda Armiliato, le dichiarazioni che sono arrivate da Sergio Mattarella, Pier Paolo Baretta e altre personalità presenti al Forum In Previdenza della cassa previdenziale dei commercialista. Viene quindi ricordato che Cesare Damiano è tornato a parlare del cumulo contributivo gratuito, ancora non utilizzabile da chi vuole accedere a Opzione donna o all’ottava salvaguardia degli esodati. “Questa esclusione grida vendetta per quanto è iniqua e risulterebbe davvero inaccettabile una mancanza di attenzione al tema che porti a una soluzione che rispecchi quel principio di equità che ha sempre ispirato il lavoro della Commissione Lavoro sia alla Camera dei Deputati sia al Senato”, scrive Armiliato. Su questo punto, in effetti, non si è poi saputo nulla circa la volontà di intervenire con una norma che vada a sanare l’iniquità. E il silenzio non fa altro che alimentare sospetti.

Orietta Armiliato, in conclusione del suo post, ricorda l’appuntamento del 4 maggio, quando sindacati e Governo torneranno a incontrarsi per parlare di riforma delle pensioni. Sarà presente anche Marco Leonardi, che “si è reso disponibile a trovare una soluzione sostenibile che possa anticipare il pensionamento delle donne”.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. LE PROPOSTE DEL MOVIMENTO 5 STELLE SULLE PENSIONI Il Movimento 5 Stelle, grazie anche alle preferenze espresse da oltre 200.000 iscritti certificati, ha messo a punto il suo programma sul lavoro, in cui si parla anche di riforma delle pensioni. “Cambia il rapporto tra tempi di vita e di lavoro, dunque è necessario rivedere anche il settore previdenziale”, si legge sul blog di Beppe Grillo, in un post in cui si legge che è sbagliato continuare ad alzare il requisito anagrafico per raggiungere la pensione cercando così di rendere sostenibile il sistema. Infatti, esso è a ripartizione, dunque riesce a restare in piedi se c’è una popolazione attiva che versa contributi. “Se i giovani non lavorano oggi, non possono mantenere i pensionati di oggi”, per questo occorre “consentire ai lavoratori di scegliere con più libertà, entro certi limiti, la soglia anagrafica e di anzianità professionale da conseguire prima di accedere alla quiescenza”.

Sul sito dedicato al programma lavoro del Movimento 5 Stelle, si vede che sul punto delle pensioni sono stati espresse in tutti 23.286 preferenze da parte di 24.050 iscritti. La maggioranza ritiene che si debba incentivare la staffetta generazionale, così da favorire l’occupazione giovanile (11.791 preferenze). Quasi 4.700 preferenze (4.695) sono andate all’idea di garantire ai lavoratori la libertà di scegliere, entro certi limiti, il livello di contribuzione e l’età di uscita dal lavoro. Poco più di 4.500 (4.548) sono andate alla ben nota Quota 41, mentre solo 2.252 hanno premiato la richiesta di ampliare le categorie professionali appartenenti ai cosiddetti lavori usuranti, che godono di agevolazioni previdenziali.

© Riproduzione Riservata.