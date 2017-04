INPS/ Ultime notizie, video: online graduatoria del programma Home Care Premium

Inps (Foto: LaPresse)

INPS ULTIME NOTIZIE: ONLINE GRADUATORIA DEL PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM - Buone notizie per chi ha partecipato al bando di assistenza domiciliare del progetto Home Care Premium: l'Inps ha pubblicato online la graduatoria. Dalla home del portale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale bisogna accedere nella sezione "Tutti i servizi" dopo l'autenticazione con il proprio PIN e poi bisogna selezionare il servizio "Gestione dipendenti pubblici: domanda Assistenza Domiciliare (Progetto Home Care Premium)". L'Inps, nel rispetto della normativa sulla privacy, non ha fornito tutti i dati, ma indicato solo il numero di protocollo, che è presente nella ricevuta mandata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda presentata. Di conseguenza, se nella graduatoria compare il numero di protocollo Inps in proprio possesso, la propria domanda è stata accettata. La graduatoria è disponibile online sul sito dell'Inps sin dal 20 aprile, quindi accedendo al portale si può verificare se la propria domanda è tra quelle vincitrici del bando. CLICCA QUI PER SCORRERE LA GRADUATORIA.

INPS ULTIME NOTIZIE: VIDEO TUTORIAL PER NAVIGARE NEL NUOVO SITO - Muoversi all'interno del nuovo sito dell'Inps è più semplice, del resto era questo l'obiettivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale quando ha deciso di rinnovarlo. Chi, però, vi si affaccia per la prima volta può riscontrare comunque qualche difficoltà, per questo nel portale è stato inserito un video tutorial che illustra agli utenti come fare per trovare le informazioni e i servizi di cui si ha bisogno. Importante in tal senso è senza dubbio la barra di ricerca, che offre un modo immediato e intuitivo di trovare ciò che si cerca. Bastano tre caratteri o una parola chiave per ottenere dal motore di ricerca interno i risultati. Se l'accesso al sito dell'Inps è frequente o se più semplicemente si vuole migliorare ulteriormente la propria navigazione, si può utilizzare l'icona cuoricino: cliccandola si aggiunge ciò che è di proprio interesse all'area riservata MyINPS. In questo modo, dunque, si possono raccogliere rapidamente le informazioni di proprio interesse per le navigazioni successive.

