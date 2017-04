RIFORMA PENSIONI 2017/ Oggi 24 aprile. Fase due, i consigli di Assoprevidenza (ultime notizie)

Riforma pensioni 2017, Lapresse

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. FASE DUE, I CONSIGLI DI ASSOPREVIDENZA (OGGI, 24 APRILE) La fase due del confronto tra Governo e sindacati sulla riforma delle pensioni è incentrata sul futuro previdenziale dei giovani. Tra le ipotesi sul tavolo c’è anche quella di una pensione minima di garanzia per far sì che chi è entrato o entrerà tardi nel mondo del lavoro, così come chi ha o avrà una carriera discontinua, non si ritrovi un assegno pensionistico insufficiente a consentire un adeguato sostentamento. Inoltre, si parla di provvedimenti sulla previdenza integrativa, con azioni in grado di incentivarla. Tuttavia Sergio Corbello, Presidente di Assoprevidenza, sembra avvertire dell’importanza di altri tipi di interventi. Ha infatti spiegato che se non si contrasta il calo demografico, vista anche la forte incertezza occupazionale, sarà difficile, anche ricorrendo alla previdenza complementare, garantire ai giovani una pensione decorosa.

Corbello, partecipando al recente convegno sul welfare dei millenials organizzato da Obiettivo Italia, ha spiegato che uno degli strumenti che può essere utile a fronteggiare la situazione è quello del welfare integrato (finanziato anche dalle imprese), che può anche prevedere una sorta di “ombrello contributivo” per brevi periodi in cui ci si ritrova magari senza lavoro, di modo da diminuire la discontinuità contributiva che tanto più influenzare l’importo dell’assegno pensionistico futuro. Per contrastare il calo demografico, secondo Corbello si possono mettere in atto interventi di sostegno alle famiglie per incentivare le nascite.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. TEMPI RISTRETTI PER L’APE SOCIAL Il Governo presieduto dal Premier Gentiloni è impegnato soprattutto sul fronte internazionale con l’incontro a Washington con il Presidente americano Donald Trump ma ci sono diverse questioni interne piuttosto impellenti. Su tutte, la riforma delle pensioni ed in particolare nonostante maggio sia praticamente alle porte, non sono stati ancora varati due focali decreti tra cui quello relativo all’Ape Social. Un ritardo rilevante visto che sulla tabella di marcia dell’Esecutivo è stato indicato il primo maggio quale primo giorno utile per presentare domanda per i lavoratori in possesso dei requisiti necessari per fruire di tale opportunità. Insomma, i ritardi sul piano attuativo rischiano di mettere i lavoratori alle prese con tempistiche alquanto ristrette che potrebbero dare vita a possibili errori di valutazione o magari di compilazione. A tal proposito ricordiamo che per legge, chi matura i requisiti entro la fine di questo 2017 deve presentare domanda entro il prossimo 30 giugno 2017. (agg. di Francesca Pasquale)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. APE SOCIAL, COSTI PER LO STATO FINO AL 2023 Dopo la firma da parte di Paolo Gentiloni dell decreto attuativo sull’Ape social, le previsioni del Governo dicono che coloro che potranno avere accesso alla misura, in base alle risorse disponibili, sono in un numero previsto tra i 30.000 e i 35.000 quest’anno, mentre l’anno prossimo dovrebbero essere leggermente meno. Il costo per lo Stato sarà di 300 milioni di euro per quest’anno, che arriveranno a 647 milioni nel 2019 per poi azzerarsi nel 2023. Non è comunque da escludere che, dando la precedenza a chi matura prima i requisiti pensionistici, la spesa possa ridursi.

© Riproduzione Riservata.