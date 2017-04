Referendum Alitalia/ Pre-accordo al voto, ultimo giorno: Gentiloni, “Sì o non si sopravvive” (ultime notizie)

Referendum Alitalia (LaPresse)

REFERENDUM ALITALIA, PRE-ACCORDO AL VOTO: ULTIMO GIORNO PER LE VOTAZIONI (OGGI 24 APRILE 2017) - Si tratta dell’ultimo giorno disponibile per il referendum Alitalia con cui tutti i lavoratori dell’ex compagnia di bandiera devono decidere se aderire o meno al pre-accordo firmato tra Alitalia e i sindacati italiani. Il front politico non è del tutto unito, e manco quello sindacale con gli Usb e i sindacati di base che attaccano le sigle nazionali per “aver tradito lo spirito sindacale firmando quell’accordo”. Per i 12.500 lavoratori ci sarà tempo fino alle 16 di oggi: finora l’affluenza è stata bassina, al 55%, ma bisognerà attendere ancora la giornata di oggi per vedere quale sarà il dato definitivo prima dei risultati. È intervenuto ieri sera il ministro dei Trasporti, Graziano Delrio, che come Calenda e Gentiloni ha ripetuto con forza in questi giorni come il Sì al referendum sia l’unica strada percorribile per poter arrivare ad evitare il fallimento dell’azienda e compagnia aerea. «Non c'è un'altra soluzione né la possibilità di nazionalizzazione. Bisogna seguire con coraggio la strada iniziata», a cui fa eco anche il suo viceministro Riccardo Nencini, «E' un referendum assolutamente decisivo. Abbiamo lavorato per un piano industriale in grado di tenere nel tempo. Rispetto alle previsioni di inizio trattativa l'intervento dell'esecutivo è stato decisivo per rendere più accettabile il numero degli esuberi», ha commentato all’Adnkronos.

REFERENDUM ALITALIA, PRE-ACCORDO AL VOTO: GENTILONI, “SÌ O NON SI SOPRAVVIVE” (OGGI 24 APRILE 2017) - Si chiudono oggi le votazioni per il Referendum in Alitalia per il Sì o il No al pre-accordo firmato tra azienda e sindacati lo scorso 14 aprile, che recita per esteso così: «condividete il pre-accordo siglato il 14 aprile scorso tra sindacati e azienda con la mediazione del Governo?». Se dovesse vincere il Sì domani, 25 aprile, quando verranno resi noti i risultati, si aprirebbe la strada allo sblocco finale dei 2 miliardi di euro di ricapitalizzazione, con anche 980 tagli al personale e ridimensionamento per le retribuzioni. Si aprirebbe ovvero il salvataggio dell’azienda ex di bandiera come confermato anche ieri dal Governo italiano, mentre se dovesse vincere il No si arriverebbe all’amministrazione controllata di Alitalia o l’opzione “spezzatino”, spauracchio della proprietà. In una dichiarazione ufficiale tenuta ieri il premier Gentiloni ha voluto dare un ultimo messaggio verso il Sì a poche ore dalla chiusura ufficiale dei seggi (alle ore 16 di oggi, ndr): «So bene che ai dipendenti vengono chiesti sacrifici, ma so che senza l'intesa sul nuovo piano industriale l'Alitalia non potrà sopravvivere», e poi ancora in un passaggio ancora più chiarificatore, «sento il dovere di ricordare a tutti la gravità della situazione in cui ci troviamo. Alitalia è una azienda privata. Di fronte alle sue perduranti e serie difficoltà il governo ha incoraggiato gli azionisti italiani e stranieri a impegnarsi in un nuovo piano industriale e in una forte ricapitalizzazione della società».

