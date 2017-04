CONCORSI PUBBLICI/ Dirigenti Scolastici: rinviato a estate 2017 (25 aprile)

Concorsi pubblici

CONCORSI PUBBLICI, DIRIGENTI SCOLASTICI: RINVIATO ALL'ESTATE 2017 (25 APRILE) - Rinviato ancora una volta il concorso che dovrebbe aprire le porte del lavoro a duemila dirigenti scolastici. Il test era atteso già per la fine dello scorso anno e la nuova previsione parla già di estate 2017. Un ulteriore rinvio di qualche mese, dato che il concorso avrebbe dovuto avere luogo in questi mesi primaverili. Ad annunciare lo slittamento è stata Valeria Fedeli, Ministro dell'Istruzione, che ha sottolineato come la decisione del Ministero della Funziona Pubblica e del Ministero della Finanze sia dovuta all'attuazione di alcune modifiche. Il testo, sottolinea Il Corriere della Sera, verrà riproposto all'attenzione del Consiglio superare dell'istruzione nei prossimi mesi, in attesa del verdetto finale della Corte dei Conti.

CONCORSI PUBBLICI, ARPA LAZIO: 5 POSTI FRA DIRIGENTI E CONSULENTI (25 APRILE) -Al via il Concorso pubblico per i dirigenti Arpa Lazio, che prevedono l'inserimento di cinque figure. Il primo test prevede la scelta di un biologo che assumerà il ruolo di dirigente ambientale presso il Servizio Sanitario Nazionale. Per questa figura è richiesto il diploma di laurea o specialistica o magistrale ed un'anzianità di 5 anni presso gli Enti riconducibili al Servizio Sanitario Nazionale. Verranno scelti fra i membri della categoria D, due biologi da destinare al posto di tecnico professionale del Servizio Sanitario Nazionale. Infine altri due posti di lavoro saranno messi a disposizione a coloro che hanno conseguito il titolo di studi idoneo alla figura di geologo. I posti a disposizione previligeranno membri della categoria D da destinare a impiego di tecnico professionale. Sarà possibile presentare le candidature entro il prossimo 8 maggio 2017.

