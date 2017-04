Contratti statali, Marianna Madia (Foto LaPresse)

CONTRATTI STATALI, RINNOVO E AUMENTO STIPENDI DIPENDENTI PUBBLICI: I SINDACATI ASPETTANO SEGNALI CONCRETI - Quando verrà avviato il tavolo tecnico per arrivare al rinnovo dei contratti statali e all'aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici? Non può partire se il ministro Marianna Madia non invia prima la direttiva. In tal senso dal ministero della Pubblica Amministrazione sono arrivate rassicurazioni circa il rispetto degli impegni presi con l'accordo firmato lo scorso 30 novembre, quando sindacati e governo hanno concordato l'aumento degli stipendi di 85 euro medi lordi al mese. Novità sono state registrate nei giorni scorsi, quando il Consiglio dei Ministri ha approvato il Documento di Economia e Finanza con il quale ha anche stanziato 2,8 miliardi di euro per il pubblico impiego. Eppure i sindacati sono tutt'altro che soddisfatti della somma riservata per il rinnovo dei contratti statali ed è, quindi, ripartita la lotta sulle cifre. Tutte le parti sociali concordano però sulla necessità che il governo proceda con lo sblocco dell'aumento degli stipendi, che è fermo addirittura dal 2008. Servono, dunque, risposte concrete.

CONTRATTI STATALI, RINNOVO E AUMENTO STIPENDI DIPENDENTI PUBBLICI: IL DIBATTITO SULLA RIFORMA DEL PUBBLICO IMPIEGO - Resta ancora avvolta nel mistero la nuova negoziazione per il rinnovo dei contratti statali. I sindacati aspettano ancora la convocazione dell'Aran e intanto hanno espresso la loro contrarietà in merito alle disposizioni presenti nello schema del decreto legislativo del testo unico del Pubblico impiego. Secondo i sindacati sono molto distanti rispetto a quanto è stato stabilito nell'accordo del 30 novembre con il Governo. La tesi sostenuta dai sindacati, però, non è stata considerata dal Consiglio di Stato, che invece ha espresso parere positivo sullo schema di decreto. Secondo il Consiglio di Stato non ci sarebbe alcuno squilibrio a favore della legge, inoltre il decreto precisa gli ambiti di competenza spettanti alla legge e quelli che invece spettano alla contrattazione. «Il rilievo secondo cui l’intervento riformatore in esame potrebbe determinare un incisivo o, comunque, significativo ridimensionamento della fonte contrattuale a vantaggio di quella legislativa non appare fondato su dati positivi», ha scritto il Consiglio di Stato.

