RIFORMA PENSIONI 2017/ Oggi 25 aprile. Quota 41, nuove critiche dei precoci a Damiano (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. QUOTA 41, NUOVE CRITICHE DEI LAVORATORI PRECOCI A DAMIANO (OGGI, 25 APRILE) Cesare Damiano continua a essere criticato dai lavoratori precoci, che ancora si battono per una riforma delle pensioni che preveda Quota 41 per tutti. L’ex ministro ha infatti annunciato domenica, dalla propria pagina Facebook, che avrebbe partecipato a un incontro dedicato al tema del lavoro a Rimini. Non sono mancati i commenti al post di chi gli rinfaccia di aver sostanzialmente tradito le aspettative di molti lavoratori precoci che si erano battuti anche per una raccolta firme a favore del suo disegno di legge, che ancora giace in Parlamento, per cambiare la Legge Fornero. Damiano, dopo l’approvazione della Legge di bilancio, ha sostanzialmente fatto capire di essere soddisfatto dell’Ape, considerandolo una sorta di primo passo di introduzione della flessibilità pensionistica. Ma questo suo giudizio non è piaciuto a chi non ha visto migliorare affatto la sua situazione e che aveva riposto parecchie aspettative nel Presidente della commissione Lavoro della Camera. Che ora finisce quindi per essere criticato, anche perché di Quota 41 sembra aver smesso di parlare, mentre fino all’anno scorso la considerava una delle priorità. Certo, nell’Ape social è stata inserita la possibilità di andare in pensione dopo 41 anni di contributi, ma solo per un numero limitato di persone.

Così tra i lavoratori precoci c’è chi chiede a Damiano se sarà presente l’11 maggio in piazza Montecitorio, quando si terrà la loro manifestazione. L’ex ministro ancora l’anno scorso era infatti sceso in piazza con loro a Roma. Viste le recenti critiche c’è realmente da chiedersi se il deputato del Pd cercherà un chiarimento “faccia a faccia” con i precoci oppure no.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. I RISCHI NELLA PROPOSTA DI BARETTA La prossima settimana Governo e sindacati torneranno a incontrarsi per discutere sulla cosiddetta fase due della riforma delle pensioni, dedicata al futuro previdenziale dei giovani. A quanto sembra, oltre all’ipotesi di una pensione minima di garanzia, potrebbe arrivare sul tavolo anche la proposta di Pier Paolo Baretta di rendere gratuito il riscatto della laurea per gli studenti “meritevoli”. Jole Santelli chiede però che un intervento del genere non sia discriminatorio, perché se fosse indirizzato solo ai più giovani, rischierebbe di escludere anche una fascia di popolazione che è comunque penalizzata, come quella nata negli anni ’70. Per la deputata di Forza Italia, quindi, si potrebbe pensare di rendere fruibile questa misura a chi non raggiunge un determinato montante contributivo, di modo da evitare “discriminazioni” anagrafiche.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. APE, IL RITARDO FRENA ANCHE LA RITA Manca ormai una settimana al 1° maggio, ma probabilmente solo l’Ape social riuscirà a prendere il via per quella data come previsto dalla riforma delle pensioni. Come ricorda pensionioggi.it, infatti, per l’Ape volontaria “il Governo deve ancora chiarire diversi aspetti della procedura tra cui lo scambio di informazioni tra Inps e settore bancario e assicurativo”, senza dimenticare che non sono state firmate le convenzioni con Abi e Ania riguardanti i tassi di interesse del prestito bancario e il costo dell’assicurazione sulla vita dei beneficiari della misura. Dunque bisognerà aspettare ancora e questo ritardo sta bloccando anche la Rita, con la quale gli iscritti alla previdenza complementare potrebbero accedere alla pensione anticipata riducendo o persino azzerando la decurtazione ventennale dell’assegno pensionistico.

