Concorsi Pubblici 2017 (Foto: LaPresse)

CONCORSI PUBBLICI: PRATO, 8 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE, BANDO E REQUISITI (26 APRILE 2017) - Il Comune di Prato ha indetto un concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di otto persone a tempo indeterminato nel profilo di agente di Polizia municipale, categoria C posizione economica 1. Le domande vanno presentate entro 30 giorni da quello successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso. Per l'ammissione al concorso bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti: avere la cittadinanza italiana, un'età compresa tra i 18 anni (compiuti) e i 32 anni (non compiuti alla data di scadenza del bando), idoneità fisica, psichica e attitudinale all'impiego. Questi comprendono: requisiti psicofisici minimi per il rilascio e rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale; visus naturale 18/20 complessivi con non meno di 8/10 nell’occhio che vede meno; astigmatismo regolare, semplice o composto, miopico ed ipermetrope; normalità del senso cromatico e luminoso e normalità della funzione uditiva sulla base di un esame audiometrico tonaleliminare. CLICCA QUI PER VISUALIZZARE IL BANDO DI CONCORSO.

CONCORSI PUBBLICI: PISA, RICERCATORE DI LIVELLO III (26 APRILE 2017) - L'Istituto NANO del CNR ha pubblicato un bando di concorso per la selezione pubblica di personale per l'assunzione di una persona con profilo professionale di ricercatore livello III presso la sede di Pisa. È previsto un contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 12 mesi. Le domande di partecipazione vanno redatte in carta semplice e inoltrate all'indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'invio della domanda può essere effettuato con posta elettronica ordinaria esclusivamente per i cittadini stranieri o italiani residenti all'estero o per i cittadini residenti in Italia ma non legittimati all'attivazione della PEC. La copia integrale del bando è affissa all'albo ufficiale dell'Istituto NANO ed è disponibile anche sul sito internet del CNR, accendendo al link "lavoro e formazione".

© Riproduzione Riservata.