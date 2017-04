RIFORMA PENSIONI 2017/ Oggi 26 aprile. M5S in marcia per il reddito di cittadinanza (ultime notizie)

Riforma pensioni 2017, Lapresse

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. LA MARCIA DEL MOVIMENTO 5 STELLE PER IL REDDITO DI CITTADINANZA (OGGI, 26 APRILE) Una delle prime proposte formulate dal Movimento 5 Stelle è quella nota del reddito di cittadinanza. Si tratta di un intervento che avrebbe degli effetti anche sugli assegni pensionistici, senza bisogno di una riforma delle pensioni. Infatti, le minime verrebbero portate tutte a 780 euro. Per ricordare l’importanza di questa misura, che ha ovviamente conseguenze ben più visibili sui disoccupati, poiché avrebbero un reddito, il Movimento 5 Stelle ha deciso di indire una marcia da Perugia ad Assisi. Si tratta, come si legge sul blog di Beppe Grillo, di una seconda volta dopo l’evento analogo svoltosi nel 2015. Il 20 maggio, quindi, alle 11:30 si partirà dalla Basilica di San Pietro nel capoluogo umbro per percorrere circa 19 km prima di arrivare alla Basilica di Santa Maria degli Angeli di Assisi.

I pentastellati ricordano come il reddito di cittadinanza rappresenti una priorità in un Paese in cui i pensionati hanno assegni anche inferiori ai 500 euro, i giovani sono costretti a emigrare e la povertà è ai massimi storici. Evidenziano poi che i beneficiari della misura dovrebbero seguire dei corsi di formazione mirati al reinserimento nel mondo del lavoro e avrebbero anche degli obblighi che li costringerebbero ad attivarsi per trovare un’occupazione. Inoltre, con l’introduzione di un salario minimo e l’aumento del reddito disponibile si contribuirebbe a stimolare la ripresa dell’economia. Il Movimento 5 Stelle ricorda anche che il reddito di cittadinanza “costa” 17 miliardi di euro e che le coperture ci sono, considerando che il Governo ha da poco trovato in pochissimo tempo 20 miliardi per le banche.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. APE SOCIAL, LE DOMANDE SENZA RISPOSTA DEI PRECOCI La prossima settimana si aprirà con lunedì 1° maggio, una data che la riforma delle pensioni ha indicato come quella per l’avvio dell’Ape. Di quella social, che contiene la Quota 41, si sa che il Premier Gentiloni ha firmato il decreto attuativo, ma cosa occorre fare da martedì prossimo per poter accedere a questa forma di Anticipo pensionistico? Domanda che diversi lavoratori precoci si pongono e a cui non sanno trovare una risposta, perché dei contenuti del decreto attuativo si sa poco, il testo non è stato reso pubblico e non sono nemmeno arrivate istruzioni operative. Si sa, dalle indiscrezione, che dal 1° maggio al 30 giugno dovranno presentare domanda coloro che maturano i requisiti pensionistici entro fine anno. Ma in che modo? E gli altri quanto dovranno aspettare? Domande senza risposta che non aiutano certo a creare un clima di fiducia nei confronti delle istituzioni.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. SALVINI RICORDA LA SUA PROPOSTA SULLE PENSIONI Il fatto che Marine Le Pen sia arrivata dietro a Emmanuel Macron non significa che l’esito delle elezioni presidenziali francesi sia già scritto. Lo ha evidenziato Matteo Salvini, spiegando di aver letto i 140 punti del programma della candidata del Front National, e che l’avrebbe scelta “per quel che dice su pensioni, sanità, scuola ed è quel che rifaranno in tanti”. Si sa del resto che il leader del Carroccio vorrebbe cancellare la riforma delle pensioni targata Fornero. E nella sua intervista a Repubblica spiega che rispetto alla Le Pen “abbiamo battaglie comuni, dalle pensioni - 60 anni di età e 40 di contributi - al no Euro. Ma qui io sono federalista e autonomista”.

