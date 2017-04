Concorsi Pubblici 2017 (Foto: LaPresse)

CONCORSI PUBBLICI: COMUNE GALLIPOLI, POLIZIA MUNICIPALE. BANDO, REQUISITI E SCADENZE (27 APRILE 2017) - Tra i concorsi pubblici indetti ad aprile ce n'è uno bandito dal Comune di Gallipoli. Le domande vanno presentate entro le ore 12:00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale, quindi entro il 18 maggio. Dalla selezione pubblica, che avviene per esami, verrà stilata una graduatoria per assunzioni a tempo pieno e determinato di 20 persone con il profilo di agente di polizia municipale, categoria C e posizione economica C1. La prova pratica o l'eventuale test preselettivo è stato fissato in data 26 maggio, alle ore 9:00, mentre il colloquio avrà luogo alla stessa ora, ma in data 31 maggio. Sul sito istituzionale comunque verranno comunicate la sede delle prove d'esame ed eventuali successive variazioni di data o luogo di svolgimento delle stesse. Per conoscere tutti i requisiti richiesti si può accedere al bando del Comune di Gallipoli, che ha messo a disposizione anche il numero di telefono della sezione risorse umane per ulteriori informazioni (0833/275532-53). CLICCA QUI PER VISUALIZZARE IL BANDO DEL CONCORSO PUBBLICO.

CONCORSI PUBBLICI: ASL BT, DIRIGENTI. BANDO, REQUISITI E SCADENZE (27 APRILE 2017) - Sono tanti i concorsi pubblici a cui poter partecipare, alcuni di questi sono in scadenza. Questo è il caso, ad esempio, del concorso indetto dall'ASL BT per la copertura a tempo indeterminato di cinque posti di vari profili professionali. Il concorso, per titoli ed esami, scadrà il 2 maggio, quindi avete ancora un po' di tempo per presentare la vostra domanda, ma il tempo stringe. Sono state previste le assunzioni di 4 dirigenti amministrativi e un dirigente analista-informatico. Nel bando del concorso pubblico sono stati specificati requisiti generali e specifici per la partecipazione. Per quanto riguarda quelli generali: bisogna essere cittadini italiani o equiparati ai fini dell'accesso al pubblico impiego, non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego. Per consultare il bando bisogna consultare il sito internet dell'ASL BT (clicca qui per aprirlo), cercando la sezione "concorsi e avvisi" presente in "Albo Pretorio". Per la compilazione delle domande, invece, bisogna accedere a "concorsi/domanda on-line".

