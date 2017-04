Contratti statali, Marianna Madia (Foto: LaPresse)

CONTRATTI STATALI, RINNOVO E AUMENTO STIPENDI DIPENDENTI PUBBLICI: ECCO QUANDO RIPRENDERÀ LA TRATTATIVA - La trattativa per il rinnovo dei contratti statali, che prevede l'aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici, ripartirà presto. La ministra della Pubblica Amministrazione, Marianna Madia, sta per firmare la "direttiva madre", cioè l'atto di indirizzo sui contratti, a cui si dovranno ispirare i rinnovi. Dopo otto anni di stop, la svolta è vicina. Sono molti i temi in ballo: dalle assenze per malattia alle tutele per il precariato. Stando a quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, i prossimi giorni saranno decisivi, perché sono attesi gli ultimi pareri sulla riforma del pubblico impiego. Questa settimana i decreti Madia, che sono all'esame delle commissioni di Senato e Camera, dovrebbero terminare il giro. A quel punto l'atto di indirizzo verrà firmato e inviato all'Aran, l'Agenzia che rappresenta il governo nella trattativa con i sindacati. Nell'atto di indirizzo comunque dovrebbero esserci anche accenni al welfare aziendale e al telelavoro.

CONTRATTI STATALI, RINNOVO E AUMENTO STIPENDI DIPENDENTI PUBBLICI: IL NODO ADEGUAMENTO - Rinnovo dei contratti statali: i tempi sono maturi per i dipendenti pubblici. Finalmente, visto che manca da otto anni. Una sentenza della Corte Costituzionale ha sancito la bocciatura del blocco voluto dalla Legge Fornerno nel 2012, ma il rinnovo non è stato ancora messo a punto. E i lavoratori statali non hanno ricevuto alcun adeguamento degli stipendi, senza dimenticare le indennità di vacanza mancanti. A fine novembre 2016 sindacati e governo hanno raggiunto un accordo che prevedeva aumenti medi pro capite di 85 euro lordi, ma la Legge di Bilancio non ha stanziato fondi a sufficienza per coprire gli oltre 3 milioni di lavoratori pubblici. Ad oggi i dipendenti non potrebbero sperare in più di 35,90 euro al mese, anche se il governo spera di aggiungere fondi con la prossima Legge di Bilancio e con l'aiuto degli Enti Locali. La trattativa necessita di punti fermi e regole certe su cui confrontarsi, motivo per il quale l'atto di indirizzo acquisisce ulteriore importanza.

