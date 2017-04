Commissariamento Alitalia/ Oggi il Cda, Calenda: “prestito-ponte di 400 milioni”. Ma Renzi.. (ultime notizie)

Commissariamento Alitalia (LaPresse)

COMMISSARIAMENTO ALITALIA: OGGI IL CDA, MINISTRO CALENDA “PRESTITO PONTE DA 300-400 MLN” (OGGI 27 APRILE 2017) - Prosegue la corsa di Alitalia verso un nuovo commissariamento, come diretta conseguenze del referendum dove i dipendenti hanno rifiutato il pre-accordo tra sindacati e azienda che avrebbe permesso la ricapitalizzazione da due miliardi. Oggi si terrà il cda dove verranno ufficializzate le procedure verso il commissariamento dell’azienda, e probabilmente verranno già tirati in ballo i primi nomi per assolvere questo delicato compito nei prossimi mesi di sopravvivenza di Alitalia. In un lungo intervento ieri, il ministro Carlo Calenda ha ricordato come «il nuovo commissario deve assicurare la continuità dell'azienda e trovare un acquirente per Alitalia che sappia gestirla». Nessuna nazionalizzazione, nessun aiuto concreto dello stato con un nuovo salvataggio pubblico, semmai «l'unica cosa sarà avere un prestito ponte dallo Stato, intorno ai 300, 400 milioni per assicurare sei mesi di gestione», conclude Calenda. I rumors in questi ultimi giorno post-referendum portano nuove voci su interessamento di Lufthansa per la compravendita di Alitalia, il che non guasterebbe di certo e andrebbe nella direzione sperata dal governo (“o vendita o liquidazione”). Secondo Calenda - che avrebbe in questo modo irritato e non poco il candidato alla segreteria Pd Matteo Renzi - «Il management operativo ha sbagliato moltissimo, anche con una certa dose di arroganza ma questo non vuol dire che ci sia la possibilità di tornare ad un management pubblico che non mi pare abbia fatto meglio nel corso degli anni».

COMMISSARIAMENTO ALITALIA: GENTILONI “NO NAZIONALIZZAZIONE”, ED È SCONTRO CON RENZI (OGGI 27 APRILE 2017) - In attesa degli sviluppi che si avranno oggi dal cda di Alitalia dopo la “batosta” del referendum, il premier Gentiloni ha ricevuto i ministri legati al piano sulla compagnia aerea (Poletti, Calenda e Delrio), dicendosi molto deluso e preoccupato dalla situazione che si sta delineando in questi giorni attorno all’ex compagnia di bandiera. «Bisognerebbe essere in grado di stare sul mercato per competere. Da parte mia c'è stata delusione per il fatto che l'opportunità dell'accordo tra aziende e sindacati non sia stata colta», ha commentato ieri sera il Presidente del Consiglio prima di entrare in riunione con i suoi ministri. Ha ribadito con forza che l’ipotesi della nazionalizzazione, come del resto annunciato anche prima del referendum, è da scartare: «Sulla questione Alitalia bisogna dire la verità, l'ho già detta prima, lo dico anche adesso: non ci sono le condizioni per una nazionalizzazione di Alitalia». Proprio su questo punto è arrivata la “bacchettata” di Renzi che non vorrebbe escludere alcuna possibilità e che ieri, tramite il responsabile della comunicazione Anzaldi, ha ribadito come il nuovo segretario Pd (che ovviamente spera di essere lui stesso, ndr) convocherà numerosi tavoli con il governo per fare il possibile e non far fallire Alitalia.

© Riproduzione Riservata.