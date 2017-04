RIFORMA PENSIONI 2017/ Oggi 27 aprile. Ape social e volontaria, gli aggiornamenti (ultime notizie)

Riforma pensioni 2017, Lapresse

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. APE SOCIAL E VOLONTARIA, GLI AGGIORNAMENTI SUI DECRETI ATTUATIVI (OGGI, 27 APRILE) L’Ape volontaria partirà certamente in ritardo rispetto a quanto preventivato nella riforma delle pensioni. Il decreto attuativo, infatti, non è ancora stato firmato ed è difficile pensare che entro l’inizio di settimana prossima si possa essere pronti per accogliere le domande di Anticipo pensionistico. Secondo Il Sole 24 Ore, tuttavia, il provvedimento del Governo dovrebbe introdurre una sorta di clausola di garanzia nel caso in cui nel 2019 ci sia un innalzamento dei requisiti pensionistici dovuto all’aumento dell’aspettativa di vita: verrebbe infatti allungato il tempo di percezione dell’Ape, in modo da non lasciare il pensionando senza alcun tipo di sostentamento economico in attesa di entrare effettivamente in pensione. Ma quanto ci vorrà per il decreto attuativo? Secondo Repubblica, non arriverà prima di metà maggio. Mentre, scrive il quotidiano romano, già in settimana, a meno di clamorose sorprese, il Consiglio di Stato dovrebbe far pervenire il suo parere riguardo l’Ape social, in modo che si possa poi procedere alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei provvedimenti adottati dal Governo.

L’Inps sarebbe inoltre già pronta con le circolari esplicative, in modo da far partire al più presto la procedura di accoglimento delle domande. Del resto chi la presenterà dopo il 30 giugno ed entro il 30 novembre entrerà in una sorta di lista d’attesa dove avranno la precedenza coloro che sono più vicini al pensionamento. I quali potrebbero dover aspettare l’inizio del 2018 per avere l’assegno Ape. Dunque ci sarà quasi certamente una “corsa” a presentare le domande entro fine giugno, così da poter sfruttare la prima finestra utile per l’Ape social, anche perché le risorse stanziate sono limitate.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. APE SOCIAL, LE DOMANDE SENZA RISPOSTA DEI PRECOCI La prossima settimana si aprirà con lunedì 1° maggio, una data che la riforma delle pensioni ha indicato come quella per l’avvio dell’Ape. Di quella social, che contiene la Quota 41, si sa che il Premier Gentiloni ha firmato il decreto attuativo, ma cosa occorre fare da martedì prossimo per poter accedere a questa forma di Anticipo pensionistico? Domanda che diversi lavoratori precoci si pongono e a cui non sanno trovare una risposta, perché dei contenuti del decreto attuativo si sa poco, il testo non è stato reso pubblico e non sono nemmeno arrivate istruzioni operative. Si sa, dalle indiscrezione, che dal 1° maggio al 30 giugno dovranno presentare domanda coloro che maturano i requisiti pensionistici entro fine anno. Ma in che modo? E gli altri quanto dovranno aspettare? Domande senza risposta che non aiutano certo a creare un clima di fiducia nei confronti delle istituzioni.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. VITALIZI AL SENATO: NESSUN PROVVEDIMENTO IN DISCUSSIONE Si continua a parlare di riforma delle pensioni dei parlamentari e Il Mattino di Padova ha intervistato Federico D’Incà, uno dei deputati del Movimento 5 Stelle che è stato sospeso per le proteste dopo la decisione dell’Ufficio di presidenza della Camera di approva la risoluzione del Pd sui vitalizi dei deputati, “bocciando” di fatto quella di M5S. D’Incà sottolinea un particolare che è sfuggito ai più: l’ufficio di presidenza del Senato non si è mai pronunciato sulla proposta del Movimento, né su altra riguardante i vitalizi dei suoi appartenenti. Quindi, ha ricordato l’importanza della proposta pentastellata, che mira a far sì che la Legge Fornero valga anche per i politici e non solo per i comuni cittadini.

© Riproduzione Riservata.