Concorsi Pubblici/ Bando allievi Carabinieri: posti, requisiti e scadenza (oggi 28 aprile 2017)

Concorso pubblici, Carabinieri (LaPresse)

CONCORSI PUBBLICI, POSTI ALLIEVI CARABINIERI (OGGI 28 APRILE 2017) - Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha indetto concorsi pubblici, per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale. Secondo il bando la suddivisione dei posti è la seguente: 900 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai sensi dell’articolo 2199, comma 7 bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero in rafferma annuale, in servizio; 386 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai sensi dell’articolo 2199, comma 7 bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in congedo ed ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio o collocati in congedo a conclusione della prescritta ferma.

280 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai sensi degli articoli 706 e 707, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai giovani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età, per il successivo impiego secondo i criteri di cui all’articolo 17: 32 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato ai sensi del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, ai concorrenti in possesso dell’attestato di bilinguismo di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni. Tutti coloro che possiedono i requisiti per presentare domanda e vogliono partecipare devono inviare la domanda entro il prossimo 2 maggio. Clicca qui per leggere il bando.

