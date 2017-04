RIFORMA PENSIONI 2017/ Oggi 28 aprile. Inps, pronto addio ai privilegi sindacalisti (ultime notizie)

Riforma pensioni 2017, Tito Boeri (Lapresse)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. INPS, PRONTO L’ADDIO AI PRIVILEGI DEI SINDACALISTI (OGGI, 28 APRILE) Sembra in arrivo una riforma delle pensioni che cancellerà i privilegi dei sindacalisti. Tito Boeri aveva annunciato in televisione che la circolare dell’Inps in materia era pronta ormai e in effetti giace al ministero del Lavoro, in attesa di una valutazione prima della firma. L’obiettivo è far sì che non si possa più “rimpinguare” la propria posizione contributiva a fine carriera per avere poi un lauto assegno pensionistico, cosa che oggi è ancora consentita ai sindacalisti. Il sito ricorda che secondo i dati dell’Inps, se non ci fosse questo “privilegio”, l’assegno che si avrebbe sarebbe inferiore anche del 27%. “I sindacalisti in aspettativa non retribuita o in distacco sindacale (aspettativa retribuita utilizzata nel settore pubblico) hanno, infatti, diritto nel periodo di assenza dal lavoro all’accreditamento dei contributi figurativi. Spesso per lo stesso periodo vengono loro versati anche i contributi dal sindacato che, per i dipendenti del settore pubblico, vengono ancora valorizzati applicando le regole precedenti al 1993 (la pensione viene quindi calcolata sull’ultima retribuzione percepita)”. E la circolare messa a punto dall’Inps potrebbe quindi portare a dei cambiamenti importanti.

Secondo Business Insider, non è però da escludere che l’iter di tale documento possa subire dei ritardi in virtù dei rapporti non proprio ottimali tra il Governo e Boeri, che non manca di far arrivare le sue proposte e i suoi pareri, spesso nemmeno troppo velatamente critici, verso l’operato dell’esecutivo.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. LA SPESA PENSIONISTICA AUMENTA ANCORA NONOSTANTE LA LEGGE FORNERO La riforma delle pensioni targata Fornero non sembra aver messo un freno sufficiente alla spesa pensionistica italiana. Enrico Morando, durante la replica sul Def all’esame dell’aula del Senato, ha infatti spiegato che la spesa per le pensioni in Italia è passata da 231 miliardi del 2009 a 265 miliardi del 2016. Tutto questo, di fatto, viene compensato da altri tagli alla spesa centrale dello Stato. Dunque se non ci fosse stata la riforma del 2011 verrebbe da chiedersi a quanto ammonterebbe la spesa pensionistica nel nostro Paese. Il viceministro dell’Economia ha rassicurato sul fatto che la spesa pubblica primaria resta sotto controllo, seppur in aumento. Certo è che il dato relativo alle pensioni colpisce per il suo ammontare e potrebbe anche far crescere le fila di chi ritiene sia necessario un intervento per ridurla.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. LE SOMIGLIANZE TRA MACRON E BOERI L’esito del primo turno delle elezioni francesi continua a condizionare il dibattito in Italia, anche per quel che riguarda la riforma delle pensioni. Secondo Paolo Padoin, Emmanuel Macron ha le stesse idee di Tito Boeri sulla previdenza. Infatti, non intende variare l’età pensionabile, che resterebbe a 62 anni, ma intende rendere più uniforme il sistema, cercando di eliminare le differenze presenti tra dipendenti pubblici e privati. “Il nuovo sistema sarà calcolato in base all’aspettativa di vita e probabilmente sarà volto a sacrificare le pensioni più elevate”, spiega l’ex Prefetto del capoluogo toscano. Insomma, anche i pensionati francesi rischiano di vedersi decurtata la pensione se hanno un assegno sopra una certa cifra, come vorrebbe fare Boeri in Italia.

