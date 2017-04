RIFORMA PENSIONI 2017/ Oggi 29 aprile. Militari senza pensione, scatta una petizione (ultime notizie)

Riforma pensioni 2017, Lapresse

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. PETIZIONE ONLINE PER I MILITARI SENZA PENSIONE DA MESI (OGGI, 29 APRILE) I lavoratori precoci in questo periodo stanno raccogliendo firme per la petizione a sostegno della discussione in Parlamento del ddl Damiano, che prevede una riforma delle pensioni all’insegna di Quota 41 per tutti, cui si può aderire anche on line su change.org. La piattaforma per le petizioni online ospita però altri importanti richieste in ambito previdenziale. Per esempio, in queste ora ha cominciato a circolare una petizione indirizzata a Roberta Pinotti, in qualità di ministra della Difesa. A proporla è Carlo Baldino, che segnala come dall’ottobre scorso ci siano circa 2.500 militari in pensione che stanno aspettando dalla loro Cassa previdenza di avere quanto di loro spettanza. Infatti, si legge nella petizione, dopo le dimissioni dell’allora presidente “stranamente riconfermato nel mese di aprile del c.a., sono stati immotivatamente sospesi i pagamenti”. Nel testo si segnala anche che ci sono numerosi militari, alcuni in precarie condizioni economiche, che non ricevono la pensione da agosto 2016. “Siamo stanchi, molto, di questa situazione: chiediamo solo quello che ci spetta di diritto e che chi è deputato ad investigare, se lo ritenga opportuno, chiarisca il perché delle dimissioni del Presidente poi rieletto dopo 7 mesi”, scrive Baldino.

Nella petizione si chiede anche di fare chiarezza sul fatto che la gestione della Cassa di previdenza è stata affidata a Banca Marche, istituto che è passato attraverso un fallimento alla fine del 2015. Il dubbio è che i fondi dei militari possano essere stati utilizzati per acquistare prodotti finanziari a rischio. Ovviamente si vogliono avere anche spiegazioni sulle ragioni che hanno portato alla sospensione dei pagamenti che si sta protraendo.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. APE SOCIAL, I DUBBI ANCORA DA SCIOGLIERE PER PRESENTARE LA DOMANDA Sembra difficile immaginare che da martedì prossimo si possa presentare la domanda per accedere all’Ape social. Dato infatti che in Gazzetta ufficiale non è apparso nulla circa i decreti attuativi su una delle novità più importanti della riforma delle pensioni, è lecito dubitare che il 2 maggio, considerando che il giorno prima è festivo, gli sportelli dell’Inps siano pronti ad accogliere le domande dei potenziali beneficiari delle misura. Tuttavia non mancherà chi si recherà lo stesso agli uffici dell’Istituto nazionale di previdenza sociale per avere informazioni. Del resto si è anche detto che la prima e più importante finestra per presentare le domande si chiuderà il 30 giugno, quindi i tempi sono decisamente stretti e chi vuole usufruire dell’Ape social non vorrà farsi sfuggire l’occasione.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. APE SOCIAL E VOLONTARIA, GLI AGGIORNAMENTI SUI DECRETI ATTUATIVI L’Ape volontaria partirà certamente in ritardo rispetto a quanto preventivato nella riforma pensioni. Il decreto attuativo, infatti, non è ancora stato firmato ed è difficile pensare che entro l’inizio di settimana prossima si possa essere pronti per accogliere le domande di Anticipo pensionistico. Secondo Il provvedimento del Governo dovrebbe introdurre una sorta di clausola di garanzia nel caso in cui nel 2019 ci sia un innalzamento dei requisiti pensionistici dovuto all’aumento dell’aspettativa di vita: verrebbe infatti allungato il tempo di percezione dell’Ape, in modo da non lasciare il pensionando senza alcun tipo di sostentamento economico in attesa di entrare effettivamente in pensione. Ma quanto ci vorrà per il decreto attuativo? Non arriverà prima di metà maggio. Mentre già in settimana, a meno di clamorose sorprese, il Consiglio di Stato dovrebbe far pervenire il suo parere riguardo l’Ape social, in modo che si possa poi procedere alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei provvedimenti adottati dal Governo.

L’Inps sarebbe inoltre già pronta con le circolari esplicative, in modo da far partire al più presto la procedura di accoglimento delle domande. Del resto chi la presenterà dopo il 30 giugno ed entro il 30 novembre entrerà in una sorta di lista d’attesa dove avranno la precedenza coloro che sono più vicini al pensionamento. I quali potrebbero dover aspettare l’inizio del 2018 per avere l’assegno Ape. Dunque ci sarà quasi certamente una “corsa” a presentare le domande entro fine giugno, così da poter sfruttare la prima finestra utile per l’Ape social, anche perché le risorse stanziate sono limitate.

