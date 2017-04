Pagamento pensioni 2017 (Foto: LaPresse)

PAGAMENTO PENSIONI 2017, DATE E CALENDARIO INPS: DUE GIORNI DIFFERENTI PER L'ACCREDITO (OGGI, 3 APRILE) - Cambia nuovamente il giorno per i pagamenti delle pensioni, che tornano ad essere erogate il 3. Oggi, dunque, è il giorno tanto atteso per i pensionati: come previsto dal decreto Milleproroghe, il pagamento della pensione è fissato dall'Inps alla prima giornata bancabile. Nel caso di aprile, dunque, si tratta di oggi, lunedì 3, ma ciò per chi lo riceve attraverso Poste Italiane. Chi, invece, si affida agli Istituti di Credito, quindi alle banche, deve aspettare fino a domani, martedì 4 aprile per ricevere il pagamento della pensione. Non c'è modo comunque per ricevere due differenti pagamenti pensionistici su due conti separati: nel 2015 il Governo approvò una disposizione per riunire le pensioni dovute, in modo tale che siano erogate attraverso un pagamento unico. Quindi, la somma spettante viene corrisposta in un'unica soluzione. È possibile, invece, scegliere la forma di accreditamento e quindi tra le Poste Italiane e la propria banca di riferimento.

PAGAMENTO PENSIONI 2017, DATE E CALENDARIO INPS - C'è un calendario speciale per i pensionati ed è quello relativo ai pagamenti dei trattamenti previdenziali. Dopo aver depennato il 3 gennaio, il 2 febbraio e il 2 marzo, è arrivato il momento di cerchiare la data di oggi, 3 aprile, a meno che non riceviate l'accredito della pensione sul conto bancario, perché in tal caso dovrete segnare il 4 aprile. Noi vogliamo prepararvi già alle prossime scadenze, quindi di seguito vi riportiamo quelle relative alle prossime rate. Il mese prossimo, cioè a maggio, il pagamento delle pensioni è previsto per martedì 4 sia per le Poste Italiane che per gli Istituti di Credito. Le cose cambiano nuovamente a giugno: sabato 3 il pagamento per Poste Italiane, lunedì 5 quello per le banche. Lunedì 3 luglio 2017 per Poste Italiane, il giorno successivo per gli Istituti di Credito. Mercoledì 2 agosto 2017 sia per Poste Italiane che per gli Istituti di Credito. Sabato 2 settembre 2017 per Poste Italiane, invece lunedì 4 settembre per le banche. Martedì 3 ottobre 2017 sia per Poste Italiane che per gli Istituti di Credito. Venerdì 3 novembre 2017 sia per Poste Italiane che per le banche e, infine, sabato 2 dicembre 2017 per Poste Italiane e lunedì 4 dicembre 2017 per gli Istituti di Credito.

